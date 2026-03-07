안티드론 시스템 가동 등 치안에 총력

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미(미국·멕시코·캐나다) 월드컵이 3개월여 앞으로 다가온 가운데 멕시코 정부가 월드컵의 안전한 개최를 위해 9만9000여명의 장병과 경찰관을 투입할 계획이다.

6일(현지시간) AP 통신 등 주요 외신에 따르면 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 이날 할리스코주 사포판에서 연 기자회견에서 '쿠쿨칸 계획'이라고 이름 붙인 월드컵 치안 대책을 발표했다. 쿠쿨칸은 마야 신화 속 깃털 달린 뱀이다. 멕시코 정부는 월드컵 기간 전후 멕시코시티·과달라하라(할리스코주)·몬테레이(누에보레온주) 등 개최 도시 3곳에 군과 경찰 인역 9만9000여명을 배치할 계획이다. 멕시코 정부가 월드컵을 앞두고 불거진 치안 우려를 불식시키기 위해 연일 '안전'을 강조하며 국제 사회를 안심시키고자 안간힘을 쓰는 모양새다.

로만 비야바소 바리오스 멕시코 국방부 장군(멕시코 월드컵 총괄조정관)은 "각 월드컵 개최지에 하나씩, 총 3개의 합동 태스크포스(TF)를 구성하고 주요 국가대표팀 훈련장으로 쓰일 장소에 추가로 부대를 편성해 배치할 계획"이라고 밝혔다.

이외에도 ▲2100대 이상의 군용 차량 ▲항공기 24대 ▲200마리 안팎의 폭발물·마약 탐지견 등도 동원될 것으로 추정된다. 대응 프로토콜을 점검하기 위해 이달 중순 23개 민·관·군 기관이 참여하는 현장 훈련을 시행할 계획이라고 당국은 덧붙였다.

앞서 멕시코에서는 할리스코 신세대 카르텔(CJNG) 수장 네메시오 오세게라(엘 멘초)를 제거하기 위한 군·경 합동 작전 뒤 조직원들의 대규모 폭력 사태가 발생했다. 이 과정에서 군인과 갱단원, 심지어 민간인까지 포함해 70명이 넘는 사망자가 발생했다. 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 "경기장 등을 방문하는 축구 팬들을 위해, 개최 도시에서 보안과 교통 관리 등 다양한 문제를 검토하겠다"고 개최지 변경 의사가 없음을 드러냈다.

이어 멕시코 당국은 불법 무인 비행 장치(드론) 활동을 제어할 안티드론 시스템 가동도 예고했다. 경기장과 팬 존 주변에 무허가 드론을 탐지해 무력화하는 한편 전파방해장치와 실시간 추적 레이더를 설치해 공중 위협을 차단할 계획이다. 멕시코를 거점으로 삼고 있는 마약 밀매 카르텔은 불법 마약 배송과 테러 시도 등에 드론을 악용한다고 알려져 있다.

바리오스 장군은 '화이트리스트'(비행 승인 목록)에 등록되지 않은 드론을 즉각 식별해 제한 구역 진입을 차단하겠다고도 했다.

한편 월드컵이나 올림픽 등 큰 스포츠 행사가 파행 운행된 사례는 많다. 코로나19로 인해 2020 도쿄 올림픽이 1년 연기돼 2021년에 개최됐고, 2022 항저우 아시안게임도 2023년 열렸다. 개최지가 변경된 사례도 있다. 2003 FIFA 여자 월드컵은 당초 중국에서 개최될 예정이었으나, 2022년 말 사스(SARS) 바이러스 여파로 중국이 개최권을 반납해 미국에서 열렸다. 또 2022년까지 코로나19가 장기화하면서 2023 AFC 아시안컵 개최지였던 중국이 대회를 포기해 카타르로 개최지가 변경됐다.

