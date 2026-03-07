미-이란 전쟁 여파 중국 신혼부부 사연 화제

아내 빠져나왔으나 남편 도하에서 발 묶여

공습으로 항공편 1만1000편 취소…혼란 계속

미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 중동 지역 공항이 잇따라 폐쇄되면서 중국의 한 신혼부부가 신혼여행 도중 생이별하는 일이 발생했다.

6일(현지시간) 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 이번 공습 이후 중동 지역 항공편이 대거 취소되면서 100만명 이상의 승객이 영향을 받았다면서, 중국 저장성 출신인 한 신혼부부의 사연을 전했다.

보도에 따르면 중국 저장성 출신인 이 부부는 지난달 19일 중동의 일몰 풍경을 보기 위해 신혼여행을 떠났다. 카타르 도하가 중동에서의 마지막 일정이었으며, 남편이 호주 멜버른에서 근무하고 있어서 도하에서 시드니로 이동할 계획이었다.

미국과 이스라엘의 공습과 이란의 반격으로 현지 항공기 운항이 차질을 빚고 있는 가운데, 레바논 베이루트의 라피크 하리리 국제공항 출국 터미널에서 항공편이 취소된 승객들이 대기하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

부부는 항공권을 비즈니스석으로 변경했지만 항공사 규정 때문에 같은 날 좌석을 구하지 못했다. 이에 아내는 지난달 28일 오전 9시 출발하는 항공편을 예약했고 남편은 다음 날 같은 시간 항공편을 예약했다. 그러나 바로 그날 미국과 이스라엘이 이란을 공습하면서 상황이 급변했다.

아내는 가까스로 도하를 빠져나오는 데 성공했지만 남편 위씨는 현지에 발이 묶였다. 항공편을 앞당기려면 3만5000위안(약 746만원)을 추가로 지불해야 했고 다른 항공사로 변경하는 것도 쉽지 않았기 때문에 그는 결국 오는 13일 항공편으로 무료 변경하기로 했다.

현재 위씨는 도하 시내 호텔에 머물고 있는 것으로 알려졌다. 그는 "호텔에서 공중에서 폭발하는 미사일 여러 발을 직접 목격했다"고 전했다. 다만 호텔 조식이 정상적으로 제공되고 배달 음식도 주문할 수 있어서 체류에 큰 불편이 없다고 덧붙였다.

한편 공습 이후 중동 지역 주요 공항들은 항공기 운항에 차질을 빚고 있다. 두바이와 아부다비, 도하 등 중동의 주요 항공 허브 공항은 잇따라 폐쇄됐다. UAE 등의 일부 항공사가 제한적으로 항공편을 재개하고 있지만, 이미 취소된 항공편이 수천편에 이르는 등 혼란은 계속되고 있다.

항공 데이터 분석업체 시리움에 따르면 이번 여파로 중동 지역에서 1만1000편 이상의 항공편이 취소됐고 100만명 이상의 승객이 영향을 받은 것으로 집계됐다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



