대한항공, 인천~두바이 노선 운항 중단 연장…15일까지 결항
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로, 국내에서 유일하게 인천∼두바이 노선을 운항하는 대한항공이 해당 노선 결항 기간을 오는 15일까지 연장했다고 6일 밝혔다.
대한항공은 지난달 28일 인천∼두바이 노선을 오가는 KE951편과 KE952편을 각각 긴급 회항 및 결항 조치한 뒤 운항 중단하고 있다.
인천국제공항 터미널 전광판 앞으로 탑승객이 지나가고 있다. 강진형 기자
AD
당초 대한항공은 해당 노선을 오는 8일까지 운항 중단하기로 했으나 이날 결항 기간을 일주일 연장했다.
대한항공은 두바이 공항 당국이 3월15일까지 운항 금지를 통보했다며 이후 운항 여부는 상황을 보고 판단할 계획인 것으로 알려졌다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
AD
대한항공은 국내 항공사 중 유일하게 중동 노선인 인천∼두바이에서 주 7회(매일) 왕복 운항해 왔다.
Advertisement
이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement