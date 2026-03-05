제주항공, 산리오 트래블 키트 출시

에어카페 사전주문 서비스 오픈

제주항공은 홈페이지와 모바일 앱을 통해 '에어카페 사전주문 서비스'를 오픈하고 산리오캐릭터즈 트래블 키트 할인 판매를 시작한다고 5일 밝혔다. 이번 서비스는 항공권 예매 단계나 예매 직후 원하는 상품을 미리 주문할 수 있도록 설계됐다.

제주항공은 서비스 출시를 기념해 내달 30일까지 트래블 키트를 할인된 가격에 판매한다. 레디백과 모형비행기, 카드케이스로 구성된 세트 상품이다.

사전주문 이용객 중 선착순 500명에게는 폼폼푸린 비행기 키링을 증정하며 사회관계망서비스(SNS) 프로모션 공유 이벤트 참여자 중 20명을 추첨해 트래블 키트를 추가로 제공한다. 서비스는 인천·김포·부산 출도착 국제선과 김포발 국내선 탑승 시 이용 가능하다.

지난 2024년 5월 첫선을 보인 제주항공과 산리오의 협업 상품은 현재까지 41만8000여개가 판매되며 꾸준한 인기를 얻고 있다. 제주항공은 신학기와 봄 여행 수요에 맞춰 캐릭터 굿즈의 라인업과 판매 채널을 지속적으로 관리할 방침이다.

제주항공 관계자는 "사전주문 서비스를 통해 인기 상품을 보다 편리하게 구매할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 여행의 즐거움을 더할 수 있는 차별화된 상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

