두산건설이 아주산업과 공동으로 강우 환경에서 콘크리트 품질을 확보하는 특허 기술을 확보했다고 5일 밝혔다. 건설사 최초다.

일반적으로 콘크리트는 물과 시멘트 비율에 따라 강도와 내구성이 결정된다. 타설 중 외부 수분이 유입될 경우 설계된 배합 비율이 변하면서 시멘트 농도가 상대적으로 낮아지고, 재료 분리 및 강도 저하가 발생할 수 있다. 이로 인해 표면 품질 저하, 균열 증가, 장기 내구성 저하 등의 문제가 이어질 가능성이 있다.

이 같은 품질 리스크를 고려해 국토교통부가 발간한 '강우 시 콘크리트 타설 가이드라인'에서는 시간당 3mm 이하의 강우 시 적절한 수분 유입 방지 조치 후 콘크리트 공사를 허용하도록 했다. 시간당 3mm를 초과하면 타설을 중지하고 적절한 보호조치를 취하도록 규정하고 있다.

두산건설은 강우 시에도 외부 수분 유입을 억제해 물과 시멘트 비율 변화가 최소화되도록 하고, 재료 분리와 강도 저하를 줄일 수 있는 기술을 개발했다. 이를 통해 정부 가이드라인 기준을 상회하는 강우 조건에서도 품질 안정성을 확보했다.

두산건설은 "최근 기상 환경 변화에 대응하기 위한 품질 기술 경쟁력이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 특허를 통해 우천 환경에서도 신뢰할 수 있는 시공 품질을 확보했으며, 앞으로도 변화하는 기상 조건에 대응하는 기술 개발을 지속 강화해 나가겠다"고 전했다.

