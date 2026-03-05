[속보]뉴욕증시, 이란 전쟁 승기 소식에 일제히 상승 마감
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
미국 뉴욕증시의 3대 지수는4일(현지시간) 일제히 상승 마감했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 0.49% 오르며 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 0.78%, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.29% 상승해 장을 마감했다.
뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
