미국 뉴욕증시의 3대 지수는4일(현지시간) 일제히 상승 마감했다.


이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 0.49% 오르며 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 0.78%, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.29% 상승해 장을 마감했다.



뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
