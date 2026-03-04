노사 2차 조정회의서 조정 중지 결정

성과급 개편, 임금 인상률 6.2% 제시

노조 OPI 상한 폐지 요구하며 맞서

삼성전자 노사의 임금협상이 중앙노동위원회 조정 단계에서도 합의점을 찾지 못하고 결렬됐다. 노조가 쟁의권 확보 절차에 착수하면서 파업 가능성 등 노사 갈등이 고조되고 있다.

4일 삼성전자 노사에 따르면 중노위는 전날 열린 삼성전자 노사 2차 조정회의에서 조정 중지 결정을 내렸다. 삼성전자는 이날 사내 공지를 통해 "회사는 임직원들의 처우 개선을 위해 다양한 방안을 제시하며 최대한 노력했다"며 세부 협상 내용을 공개했다.

2차 회의에서 노조는 초과이익성과급(OPI) 투명화와 상한 폐지를 전제로 OPI 지급에 있어 사업부 간 차등 적용을 논의할 수 있고, 기본급 인상 요구를 5%까지 하향하는 안을 최종 제시했다.

사측은 노조의 성과급 제도 투명화 요구에 따라 OPI 재원을 EVA(경제적부가가치) 20%와 영업이익 10% 중 선택할 수 있도록 하는 방안을 내놨다. 아울러 임금 인상률 6.2%, 자사주 20주 지급, 직급별 샐러리캡 상향, 최대 5억원 주택 대부 지원, 장기 근속 휴가 확대 등 급여 및 복리후생 개선에 대한 다양한 방안을 추가했다.

반도체 사업을 맡은 디바이스솔루션(DS)사업부에 대해선 영업이익 100조원 달성 시 OPI 100% 추가 지급 등 특별 포상안도 제시했다. 그러나 노조는 OPI 상한 폐지 요구를 고수했고, 사측은 상한 폐지 시 OPI 초과 달성이 어려운 다수 사업부는 상대적 박탈감을 느낄 수 있다는 이유로 이를 받아들이지 않았다.

중노위 조정 결렬에 따라 쟁의 행위를 위한 법적 요건을 갖춘 노조는 공동교섭단을 공동투쟁본부로 전환하고 쟁의권 확보에 나섰다. 향후 조합원 대상 쟁의 행위 찬반 투표에서 전체 과반 찬성표를 얻으면 파업에 돌입할 수 있다. 이번 공동교섭단에는 전체의 과반인 6만명이 넘는 조합원을 확보한 초기업노동조합 삼성전자지부, 전국삼성전자노동조합, 삼성전자노조동행 등이 포함됐다.

