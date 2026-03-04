본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰 "'강북 연쇄살인' 피의자, 사이코패스로 판명"

박호수기자

입력2026.03.04 10:23

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 강북구 일대 숙박업소에서 남성들을 잇달아 살해한 혐의를 받는 20대 여성이 사이코패스(반사회적 인격장애)인 것으로 밝혀졌다.

서울 강북구 수유동 모텔에서 약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 김모씨. 연합뉴스

서울 강북구 수유동 모텔에서 약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 김모씨. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울 강북경찰서는 강북구 수유동 모텔에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의로 구속된 김모씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과, 사이코패스 기준에 해당한다는 결론을 내렸다고 4일 발표했다.


김씨는 지난달 강북구 수유동의 한 모텔에서 20대 남성 등 피해자들에게 약물이 든 음료를 건네 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 경찰 조사 결과 김씨는 이 같은 방식으로 남성 2명을 연쇄 살해한 것으로 드러났다.

사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임성 등 피의자의 성격적 특성을 20개 문항으로 지수화하는 검사다. 총점 40점 만점인 이 검사에서 국내는 통상 25점 이상일 경우 사이코패스로 분류한다. 김씨는 이번 평가에서 기준 점수인 25점을 넘긴 것으로 확인됐다.


경찰은 김씨에 대한 심리 분석 및 진단 결과 보고서를 이날 검찰에 공식 송부했다.




박호수 기자 lake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

'충주맨' 김선태, 새 유튜브 공개 하루 만에 '63만' 돌파

"지퍼 내린 그 순간, 호날두 넘었다"…3억3000만원에 팔려

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기