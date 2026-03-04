외국인 발길 잡는다…전통시장 11곳 'K-관광마켓' 선정

관광공사,경동·서문·전주남부시장 등 10개 권역 대표시장 육성

정찰제·다국어 안내 등 서비스 개선 추진

문화체육관광부와 한국관광공사는 전통시장을 글로벌 관광명소로 육성하기 위해 'K-관광마켓' 2기를 선정하고 본격 지원에 나선다고 4일 밝혔다.

공사는 공모를 통해 시장별 매력도와 글로벌 성장 잠재력을 평가해 전국 10개 권역 11개 시장을 최종 선정했다.

선정 시장은 ▲서울 경동·망원시장 ▲부산 해운대시장 ▲대구 서문시장 ▲인천 신포국제시장 ▲경기 수원남문시장 ▲강원 속초관광수산시장 ▲충북 단양구경시장 ▲전북 전주남부시장 ▲경북 안동구시장연합 ▲제주 동문재래시장 등이다.

선정 시장에는 시장별 브랜드 전략 수립, 해외 마케팅 강화, 체험 프로그램 확대, 체류형 관광상품 개발 등 맞춤형 지원이 제공된다. 친절·청결 문화 확산 캠페인과 정찰제, 결제 인프라, 다국어 안내 등 서비스 개선도 추진한다.

공사는 지자체·상인회와 협력해 외국인 관광객 맞춤형 포장 및 짐보관 서비스 등 이용 편의를 개선하고, 지역 먹거리·축제·야간관광 콘텐츠를 확충해 체류 시간을 늘린다는 계획이다.

강유영 관광공사 지역관광육성팀장은 "전통시장이 한국을 대표하는 관광코스로 자리매김할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





