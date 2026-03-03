본문 바로가기
권영선 금산교육지원청 교육장 "학생 존중받는 교육 펼칠 것"

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.03.03 11:26

금산중앙초 등교맞이·칠백의총 참배로 공식 일정 시작

"교육은 지역의 미래 여는 가장 중요한 토대"

권영선 금산교육지원청 교육장(사진=금산교육지원청 제공)

권영선 금산교육지원청 교육장(사진=금산교육지원청 제공)

권영선 금산교육지원청 교육장이 3일 오전 10시 대강당에서 취임식을 갖고 본격적인 업무에 돌입했다.


권 교육장은 취임식에 앞서 첫 일정으로 이날 오전 관내 학교인 금산중앙초등학교를 방문해 등교하는 학생들을 맞이하며 현장 행보에 나섰다.

권영선 금산교육지원청 교육장(사진=금산교육지원청 제공)

권영선 금산교육지원청 교육장(사진=금산교육지원청 제공)

권 교육장은 학생들과 인사를 나누고 교직원들을 격려하는 한편, 안전하고 따뜻한 교육환경 조성을 위한 현장의 의견을 청취했다.


이어 금산의 대표적인 호국 성지인 칠백의총을 찾아 참배하며 호국정신을 되새기고 지역 교육을 책임지는 기관장으로서의 사명과 각오를 다졌다.


권영선 금산교육지원청 교육장(사진=금산교육지원청 제공)

권영선 금산교육지원청 교육장(사진=금산교육지원청 제공)

권 교육장은 취임사를 통해 "교육은 지역의 미래를 여는 가장 중요한 토대"라며 "학생 한 명 한 명이 존중받고 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 현장 중심의 교육을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.

그러면서 "교육의 본질은 아이들이 저마다의 빛깔로 성장하도록 돕는 일"이라며 "배움이 기쁨이 되고 성장이 희망이 되는 학교를 만들어 나가겠다"고 강조했다.


이어 "교직원과 학부모, 지역사회와 긴밀히 협력해 신뢰받는 금산교육을 만들어가겠다"고 말했다.


권 교육장은 금산교육지원청 교육과장을 역임했으며, 이번 인사로 제35대 금산교육지원청 교육장에 취임했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
