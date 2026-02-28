B형 독감 확산세 비상…전남도 "소아·청소년 백신 접종 서둘러야"

유행기준 5배 웃도는 수준

7~12세 환자 가장 많아

학기 초 유행 본격화 우려도

'손씻기' 등 개인위생 신경써야

전라남도가 새 학기를 앞두고 소아·청소년을 중심으로 확산 중인 B형 인플루엔자(독감)에 대한 예방접종을 거듭 당부했다. 방학이 끝나고 단체 생활이 본격화되면 유행이 다시 확산할 수 있다는 우려에서다.

질병관리청 표본감시 결과에 따르면 의원(전국)급 의료기관 기준 인플루엔자 의사 환자는 최근 4주 47.7명, 5주 47.5명, 6주 52.6명, 7주 45.9명으로, 2025~2026절기 유행기준(외래환자 1,000명당 9.1명)을 크게 웃돌고 있다. 전남 역시 4주 40.6명에서 7주 45.1명으로 큰 폭의 확산세를 보이는 중이다.

연령별로는 학령기 아동의 비중이 압도적이다.

전국 기준 7~12세가 150.8명으로 가장 많았고, 1~6세(81.9명), 13~18세(78.8명) 순이었다. 전남에서도 7~12세(126.6명), 13~18세(117.6명), 1~6세(97.9명) 순으로 집계됐다.

이는 교실과 학원 등 밀집 환경이 감염 확산의 고리가 되고 있다는 분석이다.

현재 유행 중인 B형 인플루엔자는 38도 이상 고열과 기침, 인후통이 대표 증상이다. 소아의 경우 구토·복통 등 위장관 증상이 동반되기도 한다. 2~3일 이상 증상이 이어지면 독감 감염을 의심해볼 필요가 있다.

전남도는 "이번 절기 유행 바이러스는 백신주와 유사해 예방접종 효과를 기대할 수 있다"며 "A형 독감에 걸렸더라도 B형에 다시 감염될 수 있어 안심해선 안 된다"고 밝혔다.

그러면서 손 씻기, 기침 예절, 마스크 착용, 발열·기침 등 증상 시 등원·등교 자제 등 기본 수칙 준수를 재차 강조했다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "새 학기는 학생 간 접촉이 급증하는 시기다"라며 "미접종자는 지금이라도 접종을 완료하고, 지역사회 모두가 예방수칙을 지켜야 한다"고 말했다.

한편 전남도는 3월부터 초·중학교 입학생을 대상으로 필수예방접종(초등 4종·중등 3종) 기록을 확인하는 사업을 실시한다. 2026학년도 입학생 학부모는 자녀의 접종 내역을 확인하고, 미접종 시 가까운 위탁의료기관에서 무료 접종을 받을 수 있다. 접종 이력은 질병관리청 예방접종도우미 누리집에서 조회할 수 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>