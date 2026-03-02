서울시, 토지보상 절차에서 실무까지 담은 '보상학교 기초반' 개최

서울시는 토지 보상 등 공익사업 보상 제도 투명성 강화를 위해 오는 10일 '2026 서울 보상학교 기초반'을 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 교육은 서울시와 자치구, 공기업, 조합 등 현장에서 직접 보상 업무를 담당하는 실무자 150여 명을 대상으로 진행된다. 지난해 시범 운영 결과를 토대로 운영 방식을 전면 개편한 '2026년 서울 보상학교'는 상시·체계형 시스템으로 전환하고, 대상·직무·역할별 맞춤형 체계로 재설계했다. 이번 기초반은 확대·개편된 '서울형 보상 교육체계'가 본격 가동되는 첫 정규 과정이다.

교육은 서울주택도시개발공사(SH)와 공동 주최하고, 한국감정평가사협회가 주관하며, 한국부동산원이 지원하는 방식으로 추진된다.

기초반 교육 프로그램은 이론 위주에서 벗어나 실제 분쟁 사례와 판례를 중심으로 실질적인 문제 해결 역량을 키우는 데 집중했다. 주요 내용은 ▲보상 행정실무 ▲토지보상법 이해 및 기본조사 ▲협의보상 실무 및 사례 ▲수용재결 실무 및 사례 등으로 구성된다.

행정실무 과정에서는 서울시 보상 업무 전반을 다루고, 토지보상법 이해 및 기본조사 과정에서는 사업시행자 관점의 취득·손실보상 절차와 위탁제도, 기본조사 실무를 교육한다. 협의보상 실무 및 사례 과정에서는 사업인정 전·후 보상 절차와 보상액 산정 및 협의 과정을, 수용재결 실무 및 사례 과정에서는 올해 업무편람 개정 사항과 재결관 관점의 수용재결 전 과정을 다룬다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "서울형 보상 교육체계는 단순히 직무 역량을 높이는 것을 넘어, 시민에게 신뢰받는 보상 행정을 구현하기 위한 주춧돌"이라며 "전문성과 투명성을 갖춘 보상 업무를 통해 현장에서 체감할 수 있는 공정 행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





