창녕·함안군, 공동개최 '제65회 경상남도민체육대회' 공식 누리집 개설

경남 창녕군은 '제65회 경상남도민체육대회' 공식 누리집 구축을 완료하고 26일부터 본격적인 운영에 들어갔다.

공식 누리집은 대회 정보를 누구나 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 직관적인 사용자 환경으로 설계됐다.

특히 이번 대회는 도민체육대회 역사상 '군부 최초'이자 '최초 공동 개최'라는 상징성을 지닌 만큼, 함안군과 창녕군의 경기 일정 및 경기장 안내는 물론 주요 관광 정보와 연계 서비스까지 통합 제공해 이용 편의성을 높였다.

누리집 개설을 기념해 도민들의 관심과 참여를 높이기 위해 '응원 댓글 달기 이벤트'도 진행한다. 26일부터 3월 13일까지 2주간 누리집 내 응원 게시판에 대회 성공 기원 메시지를 남기면, 추첨을 통해 30명에게 소정의 상품을 지급할 예정이다.

창녕군 관계자는 "공식 누리집이 선수단과 관람객 모두에게 유용한 가이드가 될 수 있도록 운영에 힘쓰겠다"며 "도민이 함께 소통하고 즐기는 화합의 장이 되도록 남은 기간 대회 준비에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, '제65회 경상남도민체육대회'는 4월 17일부터 20일까지 4일간 함안군과 창녕군 전역에서 개최되며, 18개 시·군 2만여명의 선수단이 36개 종목에서 열띤 경합을 펼칠 예정이다.





