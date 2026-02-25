본문 바로가기
21.6조 더 쏟아붓는다…SK하이닉스, 용인 클러스터 1기 팹 '31조 승부수'

박준이기자

입력2026.02.25 19:03

수정2026.02.25 19:17

1기 팹 총 31조원 규모 투자
용적률 제한 완화, 반도체 수요 반영
수요 고려해 클린룸 오픈 서둘러

SK하이닉스가 내년 첫 공장 완공을 목표로 준비 중인 용인 클러스터 1기 팹에 21.6조원 규모의 신규 시설투자비를 집행하기로 결정했다. 1기 팹에 투입되는 총 투자 규모는 31조원으로, 용적률 완화와 인공지능(AI) 개발 수요 속에서 투입 재원을 더 늘렸다. 클린룸 오픈 시점도 내년 5월에서 2월로 앞당길 예정이다.


SK하이닉스는 25일 경기도 용인시 처인구에 위치한 용인 클러스터 1기 팹에 신규 시설투자비 약 21.6조원을 2030년 12월 말까지 집행하기로 결정했다고 공시했다. 앞서 지난 2024년 7월 발표한 시설투자비 약 9.4조원을 포함해 총 31조원 규모를 투입한다.

용인 클러스터 1기 팹 구조도. SK하이닉스.

용인 클러스터 1기 팹 구조도. SK하이닉스.

회사는 이날 뉴스룸을 통해 "이번 투자는 빠르게 증가하는 글로벌 고객 수요에 선제적으로 대응하고 안정적인 공급 체계를 한층 강화하기 위한 전략적 결정"이라며 "AI, 데이터센터, 고성능 컴퓨팅 등 첨단 산업의 확산으로 고성능·고집적 반도체에 대한 수요는 구조적으로 확대되고 있다"고 설명했다.


SK하이닉스가 투자 규모를 확대한 건 산업단지 용적률 향상이 영향을 미쳤다. 지난해 국가첨단전략산업법에 따라 전략기술 보유기업이 입주한 산업단지 용적률이 법적 상한의 1.4배까지 완화된 바 있다. 이에 따라 클린룸 면적을 확장했으며, 물가 상승 요인 등을 모두 반영해 투자 규모를 늘렸다.


용인 클러스터 1기 팹 구조도. SK하이닉스.

용인 클러스터 1기 팹 구조도. SK하이닉스.

이로써 1기 팹은 총 2개의 골조와 전체 3층 규모, 6개의 클린룸으로 구성된다. 회사는 이번 투자를 통해 1기 팹의 골조 공사를 마무리하고, 페이즈(Phase·구획) 2부터 페이즈 6에 이르는 전체 클린룸을 구축하는데 활용할 예정이라고 설명했다.

AI 열풍 속 첨단 반도체에 대한 수요가 빠르게 확대되고 있는 가운데 대규모 생산 능력 확보와 안정적인 공급 체계 구축이 중요해지고 있다. 이러한 상황에서 회사는 클린룸 예상 오픈 시점을 2027년 5월에서 같은 해 2월로 앞당겼다. 회사는 조기 가동 준비 상황에 맞춰 미래 수요에 더욱 민첩하게 대응할 방침이다.


용인 클러스터 1기 팹 건설 투자비. SK하이닉스.

용인 클러스터 1기 팹 건설 투자비. SK하이닉스.

또 회사는 이번 투자를 기점으로 클러스터 내 50여 개 협력사와의 상생 생태계 구축에도 속도를 낼 예정이다. SK하이닉스는 "생산 역량 확대가 소부장(소재·부품·장비) 기업과의 동반성장으로 이어질 수 있도록 긴밀하게 협력하며, 상호 시너지를 통해 대한민국을 넘어 글로벌 시장을 선도하는 세계 최고 반도체클러스터를 완성해 나갈 것"이라고 밝혔다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
