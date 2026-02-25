[이 책 어때]사람은 결국 태도로 기억된다

전선영의 '사람의 품격'

말이 앞서는 시대, 사람을 가르는 기준은 결국 태도

"설명이 길수록 신뢰는 줄어든다"는 불편한 진실

빠르게 증명하려는 시대일수록, 느리게 남는 기준이 필요

"사람은 언제 드러나는가."

전선영의 '사람의 품격'은 이 질문을 붙들고 끝까지 간다. 대답은 친절하지 않다. 대신 기준을 바꾼다. 말이 아니라 태도에서, 성과가 아니라 책임에서 사람을 보자고 한다.

이 책이 말하는 품격은 예의범절이 아니다. 유리할 때의 태도도 아니다. 오히려 불리해졌을 때, 설명하고 싶어질 때, 관계가 끝나갈 때 남는 얼굴에 가깝다. 저자는 그 얼굴을 오래 지켜본 사람처럼 쓴다. 말이 많아질수록 가벼워지는 순간들, 침묵이 비겁이 되지 않는 지점들, 물러나야 할 때를 아는 태도들. 하나같이 요즘 덜 이야기되는 장면들이다.

'사람의 품격'은 말 잘하는 법을 가르치지 않는다. 이미지 관리법도 없다. 대신 "설명이 많아질수록 신뢰는 줄어든다"는 불편한 문장을 남긴다. 요즘 조직과 사회를 떠올리면 쉽게 넘기기 어려운 말이다. 책임지는 사람의 말은 짧고, 변명은 대체로 길다. 이 책은 그 간극을 집요하게 파고든다.

읽다 보면 이 책이 독자를 위로하려 들지 않는다는 걸 알게 된다. 다독이지 않는다. 기준을 제시하고, 그 기준을 지킬 수 있는지 묻는다. 저자 역시 그 질문에서 빠져나가지 않는다. 대학, 복지 현장, 행정을 거친 이력은 문장을 화려하게 만들기보다는 조심스럽게 만든다. 그래서 이 책의 톤은 낙관도 냉소도 아니다. 다만 책임 쪽에 조금 더 무게가 실려 있다.

"태도는 가장 느린 자기소개다." 이 문장은 책 전체를 대신한다. 빠르게 증명하려는 시대일수록, 늦게 드러나는 것이 있다. '사람의 품격'은 그 느린 것에 이름을 붙이려는 책이다. 삶이 당장 달라지지는 않는다. 다만 무엇을 끝까지 버리지 말아야 하는지는 분명해진다.

사람은 말로 기억되지 않는다. 대개는, 떠난 뒤에 남은 태도로 기억된다.

사람의 품격 | 전선영 | 이정서재 | 288쪽





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



