[오늘의신상]우리밀 만두, 국산 돼지고기 돈까스…롯데 간편식 달라졌다

임혜선기자

입력2026.02.25 09:07

롯데웰푸드 간편식 브랜드 '식사이론'
우리밀 물만두부터 숙성 김치만두까지
100% 국산 돼지고기 통살…특제 소스 '경양식 돈까스'

롯데웰푸드 는 간편식 브랜드 '식사이론(Theory of SICSA)'이 만두 2종과 경영식 돈까스 1종 등 신제품 3종을 출시했다고 25일 밝혔다.


회사 측은 "최근 냉동만두와 돈까스 수요 증가, 간편 조리 트렌드 확산에 맞춰 제품 경쟁력을 강화했다"고 설명했다. 이번에 출시한 제품은 '식사이론 깔끔한 우리밀 고기야채물만두', '식사이론 대파김치만두', '식사이론 경양식 돈까스' 등 3종이다. 우리밀과 우리쌀, 국내산 김치, 100% 국산 돼지고기 등 원재료를 강조하고 제품별 특성에 맞춘 레시피를 적용했다.

롯데웰푸드 제공.

롯데웰푸드 제공.

원본보기 아이콘

'깔끔한 우리밀 고기야채물만두'는 우리밀로 만든 쫄깃한 만두피에 국산 돼지고기와 생부추·양배추·대파·당근 등을 넣어 담백한 맛을 구현했다. 한 입 크기로 조리와 취식 편의성을 높였다. 대파김치만두'는 국내산 숙성김치(함량 31%)를 사용해 산미와 감칠맛을 살렸으며, 국내산 대파를 더해 풍미를 강화했다. 만두피에는 우리쌀을 배합해 쫄깃한 식감을 강조했다.


'경양식 돈까스'는 100% 국산 돼지고기를 활용해 도톰한 통살 식감을 구현했다. 두 번 튀기는 이중 프라잉 공법을 적용해 바삭함을 높였으며, 특제 돈까스 소스 2개를 동봉해 간편한 한 끼 식사가 가능하도록 구성했다.


신제품 3종은 대형마트와 이커머스 등 주요 유통 채널에서 판매한다. 롯데웰푸드 관계자는 "집에서도 간편하게 즐길 수 있는 만두와 돈까스에 대한 소비자 수요가 꾸준히 증가하고 있다"며 "앞으로도 최고의 품질과 원재료 경쟁력을 강화한 냉동 간편식 라인업을 선보일 계획"이라고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

