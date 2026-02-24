'엑스코 청렴 지킴이' 본격 활동…"일상속 청렴 실천"

엑스코(EXCO)는 24일 오후 경영진과 노동조합, 감사가 함께하는 '2026년 윤리·인권경영 고도화 원년' 선포식을 개최했다.

이번 선포식은 엑스코가 2026년을 윤리경영의 기틀을 바로잡는 해로 선포하고, 청렴 실천 의지를 대내외에 알리기 위해 마련됐다. 행사에는 엑스코 사장을 비롯해 비상임감사, 노조지부장, 그리고 각 부서에서 선발된 '엑스코 청렴지킴이'등 주요 관계자들이 참석했다.

엑스코는 이날 전 직원을 대상으로 진행한 설문조사 'Clean EXCO 5+5!' 결과를 토대로 향후 엑스코 청렴 활동의 이정표를 정립했다. 특히 이번 설문은 80%의 높은 응답률을 기록하며 조직문화 개선에 대한 내부의 높은 관심을 확인하는 계기가 됐다.

본격적인 활동에 들어가는 '엑스코 청렴지킴이'는 각 부서의 실무 전문가들이 직접 참여한다. 이들은 실무 현장의 부패 취약요인 발굴 및 개선 과제를 수집하는 등, 조직 내 건강한 윤리 의식을 뿌리내리는 '청렴 안테나' 역할을 수행하게 된다.

엑스코는 이번 선포식을 기점으로 오는 3월 제1차 청렴지킴이 회의를 개최하고, 일상 속 청렴 실천을 강화해 나갈 계획이다.

엑스코 전춘우 대표이사는 "직원들이 직접 참여해 만든 실천 수칙을 바탕으로 한마음으로 합심해 부패 비위를 사전에 예방하고 고객에게 신뢰받는 청렴 엑스코를 만들어 나가겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



