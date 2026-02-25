한국외대 총동문회 정기총회…김덕술 회장 취임

동문 결속 다지며 새 집행부 출범

한국외국어대학교 총동문회는 24일 서울 중구 소공동 롯데호텔 사파이어볼룸에서 '2026년 한국외대 총동문회 정기총회'를 개최했다.

김덕술 제35대 한국외국어대학교 총동문회장. 한국외국어대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 정기총회에서는 제35대 총동문회장으로 선출된 김덕술(일본어 81) 유니스토리 자산운용 회장의 취임식과 함께 '자랑스러운 외대인상' 및 '자랑스러운 외대공로상' 시상식이 진행됐다.

자랑스러운 외대인상 수상자로는 한미 정상회담 등 주요 외교 무대에서 핵심 통역을 맡은 이연향 미 국무부 통역국장(통번역대학원 한영과 89)과 글로벌 캠핑 문화를 선도한 세도캠핑 박시복 대표(노어 75)가 선정됐다.

자랑스러운 외대공로상은 20여년간 중국 상해에서 학원을 운영하며 교육 발전과 나눔을 실천한 김효순 원장(영어교육 82)과 사이버한국외대와 주한 미8군 지원단 간 위탁교육 및 인적 교류 확대에 기여한 송민경 미8군 지원단 교육실장(정치행정언론대학원 외교안보 15)이 수상했다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>