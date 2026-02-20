본문 바로가기
사람보다 2배 빠른 외벽도장 로봇, 건설신기술 지정

최대열기자

입력2026.02.20 10:24

수정2026.02.20 10:35

현대엔지니어링은 도장전문업체 제이투이앤씨와 공동 개발한 '외벽도장로봇' 기술이 국토교통부 건설신기술 1042호로 지정됐다고 20일 밝혔다. 국토부 건설신기술은 국내에서 처음 개발됐거나 외국 기술을 도입·개량한 건설 기술 가운데 현장 적용성, 진보성 등을 따져 공인해주는 제도다.


이번에 지정된 외벽도장로봇은 무인·원격제어 방식을 적용, 건물 옥상부에서 로프 등으로 작업대를 매다는 달비계 기반 외벽 도장 작업을 대체했다. 작업자는 지상이나 옥상에서 장비를 원격으로 조작할 수 있어 고소 작업에 따른 안전사고 위험을 줄일 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

현대엔지니어링이 시공 중인 아파트 현장에서 외벽도장로봇을 시연하고 있다. 현대엔지니어링 제공

현대엔지니어링이 시공 중인 아파트 현장에서 외벽도장로봇을 시연하고 있다. 현대엔지니어링 제공

이 회사는 2020년부터 이 로봇을 연구개발하고 현장 실증을 거쳤다. 장비에는 자세 제어 기능과 비산 방지 시스템이 탑재됐다. 수평 자동 제어 센서가 있어 일정 각도 이상 변위가 생기면 바로 보정되도록 설계했다. 서브팬 2개와 전용 지지대를 적용해 바람 등 외부 환경 변화에도 안정적이다. 고내구성 와이어, 고도 센서 기반 자동정지 기능 등 안전장치를 다중으로 적용했다.

도장 과정에서 생기는 비산 도료를 포집하기 위해 전용 케이스와 필터를 갖췄다. 이번에 무희석 타입 전용 저비산 도료를 함께 개발했다. 기존 수성 도료 대비 비산량을 90% 이상 줄인다고 한다. 현장 실증 결과 기존 인력 작업 대비 2배가량 빠르게 작업을 마쳤다고 회사는 전했다.


앞서 2023년 한국토지주택공사가 주관한 건설 자동화 로봇 시연회에 초청됐고 이듬해 국토부 공모전에서 혁신상을 받았다. 향후 다양한 입면 형태와 고층 건축물로 적용범위를 늘리기로 했다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

