본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

산청군, 인생 2막 돕는다…신중년 취업 역량 강화 지원

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.20 08:14

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인생 2막 설계 돕는 맞춤형 취업 지원정책 본격 추진
실질적 비용 지원 통해 구직 부담 완화 및 취업 기회 확대

경남 산청군은 신중년 구직자의 (재) 취업 기회 제공 및 인생 2막을 지원하기 위해 '신중년 취업 자격증 취득지원사업'을 추진한다고 20일 밝혔다.


지원 대상은 2025년 11월 1일 이후 주민등록상 산청군에 거주 중인 만 50세 이상 64세 이하 신중년 내국인 구직자(1976년 12월 31일 ~ 1962년 1월 1일)로 신청일 현재 미취업자 및 사업자등록 사실이 없어야 한다.

산청군청 전경

산청군청 전경

AD
원본보기 아이콘

지원은 2025년 11월 이후 실시한 자격증 및 어학 시험 등 응시 시 실제 소용된 응시료, 교재비, 자격증 발급 비용(자부담 10%) 등으로 1인 연 최대 20만원이 한도다.


분야는 국가기술자격 시험(직업상담사, 미용사, 도배기능사, 컴퓨터활용능력 등), 국가 전문자격시험(사회복지사, 간호조무사, 요양보호사 등), 국가 공인 민간자격시험(옥외광고사, 종이접기, 병원행정사 등) 및 한국사능력검정시험, 어학 능력 시험이다.


참여를 희망하는 신중년 구직자는 이달부터 11월까지 산청군 경제 기업과 일자리 창출 담당(이메일, 방문, 우편 등)으로 신청하면 된다.

자세한 사항은 산청군 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있다.


산청군 관계자는 "이 사업을 통해 우리 군 미취업 신중년 구직자가 취업역량을 강화하고 경제적 부담을 완화하여 더 많은 (재) 취업 기회를 얻길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"실버타운 대신 여의도 메리어트 산다"…보증금 0원 호텔형 노후, 대안 될까[부동산AtoZ] "실버타운 대신 여의도 메리어트 산다"…보증금 0... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"실버타운 대신 여의도 메리어트"…보증금 0원 호텔형 시니어 레지던스 뜬다

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

명절 지나도 오르던 소고기·과일 가격, 올해는 잡힐까?

아마존, 세계 최대 매출 기업 등극…월마트 제쳤다

새로운 이슈 보기