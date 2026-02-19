어피니티, 버거킹재팬 매각 완료…7500억원에 골드만삭스로

일본 업계 최고 수준인 5.8배 수익률

글로벌 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners, 이하 어피니티)가 버거킹재팬(BK Japan Holdings) 지분 100%를 골드만삭스 대체투자사업부(Goldman Sachs Alternatives)에 매각하는 절차를 완료했다. 매각가는 785억엔(약 7500억원)이며, 이로써 지난해 11월 주식매매계약(SPA)을 체결 후 3개월여 만에 관련 절차가 마무리됐다.

19일 어피니티는 "이번 거래는 일본 QSR(퀵 서비스 레스토랑) 업계 역대 최고 수준인 약 20배의 EV/EBITDA 멀티플(3분기 기준 LTM)을 기록했고, MOIC(투자원금 대비 수익배수)은 약 5.8배에 달한다"고 밝혔다.

어피니티는 2017년 일본 내 첫 투자이자 첫 번째 그린필드 형식으로 RBI 글로벌과 마스터 프랜차이즈 개발 계약(MFDA)을 체결해 독점 운영권을 확보했다. 이후 운영 효율이 낮고 성장 여력이 제한적이던 기존 매장들을 인수·재정비한 어피니티는 매장 확장, 매장 경쟁력 강화, 고객 경험 향상 등에 집중했다.

특히 버거킹재팬은 신규 매장 개발, 디지털 인프라 및 브랜드 강화에 집중 투자를 이어갔다. 매장 입지와 포맷을 최적화하고, 품질과 메뉴 경쟁력을 업그레이드하며 소비자 중심 운영 체계를 강화했다. 비용 관리를 최적화하는 동시에 품질을 보장하기 위한 사내 멀티벤더 소싱도 도입했다.

어피니티는 포트폴리오사인 한국 버거킹(비케이알)에서 검증된 성장 전략과 운영·디지털 혁신도 일본 시장에 이식했다. 키오스크와 모바일 앱을 연계한 옴니채널 경험을 제공하고, 한국에서 효과가 입증된 메뉴 경쟁력 강화 방식과 운영 표준을 기반으로 스낵부터 프리미엄 고메 버거까지 아우르는 메뉴 구성, 신규 매장 개발 및 상권 분석 노하우 등을 현지 실정에 맞춰 정교화했다.

이를 통해 버거킹재팬은 7년 간 290배 매출 성장을 기록했다. 8개의 매장수는 337개 이상으로 늘었고, 버거킹 글로벌 시스템 내 최고 수준인 13.3%의 EBITDA를 달성했다.

민병철 어피니티에쿼티파트너스 한국총괄대표는 "버거킹재팬은 디지털 혁신과 운영 우수성을 통해 소비자 플랫폼의 가치를 창출하고 제고하는 어피니티의 역량을 재확인시켜준 사례"라며 "어피니티의 체계적인 밸류 크리에이션 플랫폼을 통해 브랜드의 체질 개선과 성장 전환을 만들어냈다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.





