최민정 개인 4번째 금메달…韓올림픽 최다 금메달리스트 반열

김수녕·전이경·진종오와 어깨 나란히

1500m서 3연패·5번째 금메달 노려

'쇼트트랙 여제' 최민정이 개인 네 번째 금메달을 수확하면서 김수녕(양궁, 금 4·은 1·동 1), 전이경(쇼트트랙·금 4, 동 1), 진종오(사격, 금 4·은 2)와 함께 대한민국 동·하계 올림픽 역대 최다 금메달리스트가 됐다. 또한 여섯 번째 올림픽 메달을 수확하면서 김수녕, 진종오, 이승훈(스피드스케이팅, 금 2·은 3·동 1)과 함께 역대 올림픽 최다 메달리스트에도 이름을 올렸다.

최민정은 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주에서 심석희, 김길리, 이소연과 함께 출전해 4분4초014의 기록으로 금메달을 차지했다. 최민정은 이로써 개인 네 번째 올림픽 금메달, 여섯 번째 올림픽 메달을 거머쥐었다.

최민정(오른쪽)이 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주에서 금메달을 확정지은 뒤 김길리와 함께 기뻐하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스] AD 원본보기 아이콘

세 번째 올림픽에 출전한 대표팀 주장 최민정은 이날 노련한 경기 운영으로 여자 3000m 계주 8년 만의 정상 탈환을 이끌었다.

최민정은 1번 주자 역할을 맡았다. 한국은 준결승에서 가장 빠른 기록을 냈고 결승에서 1번 레인을 배정받았다. 최민정은 몸싸움에서 밀리지 않으며 출발 직후 선두로 나섰다.

최민정이 가장 빛났던 순간은 16바퀴를 남겼을 때였다. 당시 한국은 캐나다, 네덜란드에 이어 3위였다. 선두 캐나다를 추격하던 네덜란드 선수가 넘어졌고 뒤에서 따라가던 최민정도 네덜란드 선수와 몸이 부딪혔으나 최민정은 쓰러지지 않았다. 속도가 느려지며 4위였던 이탈리아 선수에게 추월을 허용했지만 쓰러지지 않고 힘으로 버텨내면서 막판 역전의 발판을 마련했다.

막판 역전의 시작도 최민정부터였다. 최민정은 세 바퀴 반을 남기고 심석희로부터 바톤을 넘겨받자마자 캐나다를 제치고 2위로 치고나갔다. 1위 이탈리아와의 격차도 바짝 좁힌 채 마지막 주자 김길리에게 바톤을 넘겨줬고, 김길리가 1바퀴 반을 남기고 이탈리아의 아리아나 폰타나를 추월하며 금메달을 확정했다.

최민정은 2018 평창 대회에서 1500m와 3000m 계주에서 금메달을 따며 2관왕에 올랐다. 이어 2022 베이징 대회에서 1500m 2연패에 성공하고 1000m와 3000m 계주에서 은메달을 추가했다. 이번 대회 3000m 계주에서 금메달을 하나를 추가한 최민정은 오는 21일 쇼트트랙 경기 마지막 날 1500m에서 올림픽 3연패에 도전한다. 여자 1500m에서 우승할 경우 올림픽 쇼트트랙 개인 종목 사상 최초의 3연패를 달성하게 된다. 또한 대한민국 역대 최다 금메달리스트 단독 1위가 된다. 여자 쇼트트랙 역대 최다 금메달리스트에도 등극한다. 현재 최민정의 금메달 4개는 왕멍(중국), 전이경과 함께 공동 1위다.





