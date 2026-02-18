설 연휴 방문객 13만 명 포항 찾아 '북적'…체류형 관광도시 입지 굳혔다

5일간의 설 연휴 맞아 주요 명소 활기…가족 단위 체험행사 큰 호응

숙박 할인 프로모션·드라마 촬영지 이벤트로 '머무는 관광' 유도 성공

설 연휴 기간 포항을 찾은 방문객이 13만 명에 육박하며 지역 관광지와 골목 상권이 활기로 가득 찼다.

포항시에 따르면 지난 14일부터 18일까지 닷새간 이어진 설 연휴 기간 동안 13만 명의 방문객이 포항 주요 관광지를 찾은 가운데, 구룡포일본인가옥거리, 스페이스워크, 이가리 닻 전망대, 장기읍성, 해상스카이워크, 환호공원 내 식물원 등은 가족 단위 방문객들로 붐볐다.

시는 연휴 동안 스페이스워크, 해상스카이워크, 호미곶 새천년기념관 등 주요 관광지를 비롯해 관광안내소, 관광해설사 서비스를 정상 운영하고, 공영주차장 1시간 무료 주차 등 다양한 혜택을 제공해 방문객들의 호평을 받았다.

특히 지난달 31일부터 NOL(구 야놀자)과 여기어때 등 민간 여행 플랫폼과 협업해 5만원 이상 객실 이용시 2만원 할인, 10만원 이상 객실 이용시 4만원 할인 혜택을 제공하는 숙박 할인 프로모션을 추진해 체류형 관광을 유도했다.

또한 K-드라마 한류 인기에 힘입어 '동백꽃 필 무렵', '갯마을 차차차' 촬영지의 인기를 이을 수 있도록 올해는 포항 올로케이션 드라마 '스프링 피버'의 대표 촬영지 이가리 닻 전망대와 송도해수욕장 등 촬영지 인증샷 이벤트를 운영하는 등 참여형 관광 콘텐츠도 선보였다.

붉은 말의 해를 맞아 연오랑세오녀 테마공원에서는 '붉은 말 소원지' 쓰기 행사가 열렸으며, 국립등대박물관에서는 '설날이 왔구마(馬)' 행사를 통해 전통 연 키링 만들기, 등대 만들기 체험 등 다양한 프로그램을 운영해 큰 호응을 얻었다.

한편 포항시는 설 연휴 5일간 관광 분야 비상상황반을 운영하고, 주요 관광지와 관광사업체를 대상으로 안전 점검을 실시하는 등 연휴 기간 안전 확보에 주력했다.

공무원과 문화관광해설사, 관광자원봉사자들은 주요 관광지에서 귀성객과 방문객을 대상으로 현장 홍보 활동을 펼치며 쾌적하고 안전한 명절 분위기 조성에도 힘썼다.

장상길 포항시장 권한대행은 "다채로운 행사와 숙박·문화 혜택을 통해 포항이 다시 찾고 싶은 여행지로 자리매김하고 있다"며 "앞으로도 매력적인 관광 콘텐츠와 인프라를 지속 확충해 머무르고 싶은 관광도시로 만드는 데 노력하겠다"고 밝혔다.





