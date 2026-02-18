젠슨황 손 잡은 저커버그…대규모 AI 인프라 계약

블랙웰·루빈 GPU 수백만개 투입

데이터센터 다년 계약 체결

메타가 엔비디아와 중앙처리장치(CPU)까지 포괄하는 대규모 인공지능(AI) 인프라 계약을 체결했다.

양사는 17일(현지시간) 메타가 엔비디아의 최신·차세대 GPU '블랙웰'과 '루빈' 등을 수백만개 장착한 AI 데이터센터를 구축하기 위한 다년 계약을 맺었다고 밝혔다.

특히 메타는 엔비디아의 '그레이스' CPU를 데이터센터에 독립형 칩으로 도입하기로 했다. 주요 데이터센터 운영사 가운데 엔비디아 CPU를 단독 서버용으로 채택한 것은 메타가 처음이다. 그간 데이터센터용 CPU 시장은 인텔과 AMD가 양분해왔다는 점에서 엔비디아가 과점 구조에 균열을 내기 시작했다는 평가가 나온다.

메타는 이와 함께 인프라 전반에 엔비디아의 통신망 플랫폼 '스펙트럼-X'를 적용해 운영 및 전력 효율을 개선하고, 엔비디아의 기밀 컴퓨팅 기술을 활용해 메신저 앱 와츠앱에서 이용자 데이터 보안을 유지한 채 AI 기능을 구현했다고 설명했다.

메타는 현재 미국 오하이오주에 1기가와트(GW)급 데이터센터 '프로메테우스', 루이지애나주에 5GW급 '하이페리온'을 건설 중이다. 앞서 메타는 AI 칩 분야에서 엔비디아와 경쟁하는 구글의 텐서처리장치(TPU) 도입을 검토하는 등 견제 움직임을 보였지만, 이번 계약으로 엔비디아의 핵심 고객 지위를 유지하게 됐다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 "엔비디아와 파트너십을 확대해 베라 루빈 플랫폼을 활용한 선도적인 클러스터를 구축하게 돼 기쁘다"며 "이를 통해 전 세계 모든 사람에게 개인 맞춤형 초지능(SuperIntelligence)을 제공할 것"이라고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 "메타처럼 대규모로 AI를 배포하는 기업은 없다"며 "CPU, GPU, 통신망, 소프트웨어 전반에 걸친 심층 공동 설계를 통해 메타가 차세대 AI 프론티어 기반을 구축하는 데 엔비디아 플랫폼 전체를 제공할 것"이라고 했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



