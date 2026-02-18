"명절에 집에 못 가" 곡소리 나온다…'징검다리' 마저 사라진 살얼음판 청년층

20대 상용직 12년만에 최소…3년 연속 줄어

인구 3.5% 감소 때 상용직 7.9% 급감

고용 시장에 첫발을 내디뎌야 할 20대 청년층의 고용 한파가 훨씬 악화한 것으로 나타났다. 양질의 일자리인 상용직이 12년 만에 최소 수준으로 쪼그라든 데다 안정적 직장을 얻기 전 '징검다리' 역할을 하는 아르바이트 등 임시·일용직마저 감소한 탓이다.

18일 국가데이터처 경제활동인구조사 마이크로데이터 등에 따르면 올해 1월 기준 20대 임금근로자는 308만5000명이다. 전년동월대비 17만9000명 감소한 수치다.

이 가운데 상용근로자는 1년 전보다 17만5000명 감소한 204만 2000명으로 집계됐다. 이는 마이크로데이터 분석이 가능한 2014년 이후 가장 적은 수치로, 2023년 1월(244만 4000명) 정점을 찍은 뒤 3년 연속 감소세다. 상용근로자는 고용 계약 기간이 1년 이상이거나 계약 기간이 정해지지 않은 임금근로자다.

임시·일용 근로자도 감소했다. 지난달 20대 임시·일용근로자는 104만3000명으로 1년 전보다 4000명 줄었다. 코로나19 직격탄을 맞은 2021년(99만7000명) 이후 가장 적은 수준이다. 감소 폭은 작년 동월(3만2000명)보다 축소됐지만 2년 연속 감소세다.

상용직과 임시·일용직이 동시에 줄어든 세대는 20대뿐이다. 같은 기간 30대와 50대는 모두 늘었고, 40대와 60대는 상용직이 늘고 임시·일용직이 줄어들었다.

20대 초반과 후반의 차이도 있었다. 20대 초반(20∼24세)은 임시·일용직이 54만1000명으로 1년 새 5만 1000명 줄었고, 상용직(35만9000명)도 5만명 감소했다. 반면 20대 후반(25∼29세)은 상용직이 12만5000명 줄었지만, 임시·일용직은 4만7000명 늘었다. 이를 두고 정규직 취업 문이 좁아진 20대 후반 구직자들이 단기 일자리로 밀려난 결과라고 풀이했다.

임시근로자는 계약 기간이 1개월 이상∼1년 미만이고, 일용 근로자는 1개월 미만의 고용 계약을 맺거나 일일 단위로 고용된 이들이다.

20대 일자리 축소 속도는 인구 감소보다 더 빠르다.

지난달 20대 인구는 561만 9000명으로 작년 동월대비 3.5% 감소했다. 같은 기간 임금근로자(5.5%)와 상용직(7.9%) 감소율은 이를 크게 웃돌았다. 인구 감소 외에 고용 여건 악화가 복합적으로 작용했을 가능성이 있다.

20대 중에서 취업 한파가 길어져 구직활동도, 일도 하지 않는 이들도 늘어나고 있다. 지난달 20대 '쉬었음' 인구는 44만 2000명으로 2021년(46만 명) 이후 가장 많았다. 증가 폭(4만 6000명) 역시 2021년 이후 최대다. '쉬었음'은 취업 의사도 구직 활동 계획도 없는 상태를 뜻한다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



