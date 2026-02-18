본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"SKY 대신 의대" 1495명 등록포기…서울대 자연계 '5년새 최다'

박은서인턴기자

입력2026.02.18 09:50

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서·연·고 정시 합격자 1495명 등록포기
자연계 70% 의대행 선택

2026학년도 정시 전형에서 서울대학교·고려대학교·연세대학교 등 이른바 'SKY 대학' 합격자 1495명이 등록을 포기한 것으로 나타났다. 이 가운데 70%가 자연계열로 집계돼 의대 중복 합격에 따른 '의대행 이동'이 본격화됐다는 분석이 나온다.


18일 종로학원에 따르면 2026학년도 정시에서 고려대 612명, 서울대 224명, 연세대 659명 등 총 1495명이 합격하고도 등록하지 않았다.

서울대학교 의과대학 캠퍼스의 모습. 아시아경제DB

서울대학교 의과대학 캠퍼스의 모습. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

특히 자연계열 이탈이 두드러졌다. 고려대는 등록포기자 612명 중 435명, 서울대는 224명 중 180명, 연세대는 659명 중 432명이 자연계열이다. 전체 등록포기자의 70%에 해당하는 1047명이 자연계열로 집계된 것이다.


서울대 자연계열 정시 등록포기 인원 180명은 최근 5년 사이 가장 많은 규모다. 서울대 자연계 등록포기 인원은 2022학년도 127명, 2023학년도 88명, 2024학년도 164명, 2025학년도 178명, 2026학년도 180명으로 2023학년도를 제외하면 증가 흐름이 이어졌다.


반면 인문계열은 36명(16.1%)으로 전년보다 15명 줄었고 예체능계열은 8명(3.6%)으로 2명 늘었다.

학과별로는 자연계열에서는 40개 학과 중 37개 학과에서 등록포기가 발생했다. 첨단융합학부 16명, 전기정보공학부 15명, 간호대학 14명, 산림과학부 11명, 약학계열 10명, 컴퓨터공학부 9명 등이다. 반면 의예과, 에너지자원공학과, 통계학과에서는 등록포기자가 없었다. 인문계열의 경우 경영대학과 경제학부가 각각 7명으로 가장 많았다.


이 같은 흐름은 의대 중복 합격에 따른 진학 선택 결과로 해석된다. 서울대 공대·자연계와 수도권·지방 의대에 동시에 합격한 수험생들이 의대를 선택하는 경향이 최근 5년 새 가장 뚜렷하게 나타났다는 설명이다. 인문계열 등록포기 역시 인문계열 선발 의대·치대·한의대 중복 합격 영향이 작지 않은 것으로 분석됐다.


임성호 종로학원 대표는 "서울대 자연계열 정시 합격자 등록 포기는 사실상 대부분 의대 중복 합격 원인으로 볼 수 있다"며 "지역의사제가 적용되면 서울대와 의대 중복 합격생은 더 늘어나 이탈 규모도 커질 수 있다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"조상님은 어차피 못 드시잖아" 차례상 보다 비싸다…없어서 못 판다는 강아지 한복 "조상님은 어차피 못 드시잖아" 차례상 보다 비싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

설 연휴 오후 3시만 되면 단 게 당긴다

가족끼리 명절 고스톱, 도박일까 아닐까

엡스타인 충격파 어디까지…미국·유럽·중동·아시아 전방위 강타

밥상 아래 감춰진 '가정폭력'…명절에 비명 더 커진다

식욕 기억 조절 뇌 회로 발견…"GLP-1 이후 비만약 새 표적 가능성"

술 안 마셔도 생긴다…간암의 진짜 원인은 '이것'

게임 업계 올해 최고 기대작은

새로운 이슈 보기