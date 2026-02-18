신한은행, 현대건설과 생산적금융 확대 협력

금융자문·금융주선·투자 연계한 맞춤형 금융 솔루션

신한은행이 현대건설과 생산적 금융 활성화를 위한 협력 체계를 구축한다고 18일 밝혔다.

정상혁 신한은행장이(왼쪽) 지난 13일 서울 종로구 현대건설 본사에서 이한우 현대건설 대표와 '생산적 금융 협약 체결식'을 열고 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

이와 관련해 신한은행은 지난 13일 서울 종로구 현대건설 본사에서 업무협약을 체결했다. 협약식에는 정상혁 신한은행장과 이한우 현대건설 대표가 참석했다.

양사는 이번 협약을 계기로 금융이 실물 경제 투자와 성장으로 이어지는 협력 체계를 구축하고, 생산적 금융 확대에 공동 참여한다. 우선 각 프로젝트의 특성과 자금 수요에 맞춘 최적의 금융 지원 방안을 함께 검토하고 실무 협력 체계를 가동하기로 했다.

구체적으로 신한은행은 협약에 따라 현대건설이 추진하는 데이터센터·신재생에너지·인프라 및 환경·전력중개거래 등 사업 전반에 대해 금융 협력을 강화한다. 프로젝트별 금융자문, 금융주선, 투자 연계 등을 통해 자금을 지원한다는 방침이다.

특히 양사는 사업 추진 과정에서 정보 교류를 강화하고 협력체계를 구축해 프로젝트 특성에 맞는 금융상품, 맞춤형 금융 솔루션 개발에 협력하기로 했다.

신한은행 관계자는 "이번 협약은 데이터센터, 친환경 에너지, 인프라 등 국가 성장 동력 산업을 금융으로 뒷받침하는 생산적 금융 확대 협력 기반을 마련한 것이다"라며 "현대건설과의 협업을 통해 우량 프로젝트를 발굴하고 맞춤형 금융 솔루션을 제공해 금융이 실물 경제의 투자와 성장으로 이어지도록 지원하겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



