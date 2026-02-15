본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

명절 상여금, 휴직자·수습직원·계약직원 어떻게 지급해야 할까

김은하기자

입력2026.02.15 13:10

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상여금 지급 여부, 취업규칙에 따라 달라

직장인이라면 명절 때마다 설레는 마음으로 기대하는 게 '상여금'이다. 그렇다면 회사는 휴직자에게는 상여금을 지급해야 할까.


연합뉴스는 15일 휴직자나 수습 직원에게 상여금을 지급해야 하는지 여부가 취업규칙 등에 달려있다고 보도했다. 명절 상여금 지급기준에 '휴직자(육아휴직·병가휴직·가족돌봄·산재휴직'에 대해서는 지급하지 않는다'와 같은 명시적인 규정이 없는 경우는 단순 휴직자라는 이유로 미지급 시 분쟁이 발생할 수 있다는 것이다.

돈봉투. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 아시아경제DB

돈봉투. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

고용노동부 등에 따르면 명절 상여금은 노동관계 법령에 규정된 개념이 아니다. 회사가 반드시 지급해야 할 법적 의무는 없다는 의미다.


취업규칙이나 근로계약서, 단체협약 등에 명절 상여금에 관한 규정이 있다면 문제는 달라진다. 사용자는 정해진 규정에 맞춰 명절 상여금을 지급해야 한다.


노동부는 행정해석을 통해 '상여금은 지급일 현재 재직 중인 자에 한한다'는 명문 규정이 있으면, 그 이전에 퇴직한 직원에게는 지급하지 않을 수 있다고 본다.

수습 직원에 대해서도 지급 규정에 따라야 한다. 별도 규정이 없다면, 정규직과 동일하게 전액 지급해야 한다. 반면 별도 규정이 있다면 지급하지 않거나 수습 1개월 미만은 30%, 수습 1∼2개월 50%, 수습 3개월 미만 80% 등으로 비례해서 지급할 수 있다.


정규직과 같은 노동을 하는 계약직 직원에게 합리적 이유 없이 상여금을 지급하지 않는다면 법적 분쟁의 소지가 된다. 이와 관련해 기간제법 제8조(차별적 처우의 금지)에 따르면 사용자는 기간제 근로자임을 이유로 동종 또는 유사한 업무를 하는 정규직에 비해 차별 처우해서는 안 된다.


한편, 한국경영자총협회가 전국 5인 이상 447개 기업을 대상으로 '설 휴무 실태조사'를 실시한 결과 올해 설 상여금을 지급하겠다는 기업은 58.7%였다. 국회사무처에 따르면 이번 명절휴가비 명목으로 국회의원 300명이 각각 받게 되는 돈은 439만6560원으로 전년 대비 3.4%(14만8620원) 올랐다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거의 옷 안 입어 민망"…여성 50명 무더기 체포했던 이 나라 또 난리났다 "거의 옷 안 입어 민망"…여성 50명 무더기 체포했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가격이 중요한 게 아냐" 아들 보다 더 화제된 이부진 사장의 '올드머니룩'

캐나다 공영방송 CBC, 올림픽 중계서 한국 선수 중국으로 소개

인도가 호주에 선물한 400㎏ 간디상, 통째로 도난 당해

김정은 후계자는 김주애인가? 숨겨놓은 아들인가?

'충주맨' 사직 발표 이틀 만에…충주시 구독자 5만명 빠져

금값, 급락 후 5000달러에서 주춤…"조정 후 오름세 보일 것"

설 연휴 초입 교통사고 23% 급증…졸음운전 '빨간불'

새로운 이슈 보기