경기도, 발달장애인 노년기 전환지원 참여기관 모집…2월26일까지

경기도가 오는 26일까지 '발달장애인 노년기 전환지원' 참여기관을 모집한다.

'발달장애인 노년기 전환지원 사업'은 발달장애인들이 보호자가 없어도 지역사회에서 자립적인 생활을 할 수 있도록 돕는 사업이다.

35세 이상 발달장애인과 사회복지사, 지역주민, 지인, 자원봉사자로 구성된 개별 모임을 만든 뒤 개인별 지원계획 수립, 지역사회 활동 지원, 당사자 중심 커뮤니티 운영 등 다양한 자립생활 지원 프로그램을 운영하게 된다.

신청 대상은 발달장애인 대상 서비스 제공 능력 및 경험이 있는 공공·비영리·민간기관(법인, 단체 등) 등이다.

경기도는 모두 7개 기관을 선정한다. 1개 기관당 7~8명의 발달장애인에게 노년기 전환지원 서비스를 제공한다.

제출 서류는 공모신청서, 운영계획서, 사업자등록증 등이다.

이은주 경기도 장애인자립지원과장은 "중장년 발달장애인들은 돌봐주는 부모님들이 돌아가실 경우 심각한 돌봄 부재 상황에 부닥친다"며 "이분들이 계속해서 지역사회에 거주할 수 있는 소통체계를 마련할 수 있도록 많은 기관의 참여를 바란다"고 말했다.

경기도는 발달장애인 중장년 돌봄 지원 이외에도 성인 발달장애인 및 청소년 발달장애인의 자립역량 강화와 사회참여 증진을 위해 ▲발달장애인 주간 활동 서비스 ▲청소년 발달장애인 방과 후 활동 서비스 ▲발달장애인 자조 모임 지원 등을 추진하고 있다.

지원 관련 자세한 사항은 120경기도 콜센터 또는 경기도 장애인자립지원과로 문의하면 된다.





