'사각의 링'에서 내뿜는 열정…고양특례시장기 복싱대회 개최

이종구기자

입력2026.02.14 15:37

복싱 동호인 120여 명 참가
이동환 시장 "매력적인 스포츠의 도시로"

2026년 제3회 고양특례시장기 복싱대회가 14일 고양시청 체육관에서 성황리에 열렸다.

2026년 제3회 고양특례시장기 복싱대회가 14일 고양시청 체육관에서 열리고 있다. 고양시 제공

고양특례시체육회가 주최하고 고양시특례시복싱협회가 주관한 이번 대회에는 관내 복싱동호인 120여 명이 참가해 평소 갈고 닦은 실력을 겨루고 화합하는 축제의 장이 됐다.


대회는 초중고등부, 남녀 일반부로 나눠 토너먼트 경기로 진행됐으며 참가자들의 열띤 경쟁과 뜨거운 응원 속에 분위기가 한층 고조됐다.

이동환 고양특례시장은 축사를 통해 "복싱은 강인한 체력과 인내심을 기를 수 있는 매력적인 스포츠"라며 "동호인들 간 화합의 장을 이루는 이번 대회가 스포츠 중심 도시로 한 단계 더 도약하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

