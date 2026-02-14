회계사 평균소득 1.2억원…5년 연속 변호사 앞질러

국세청 신고 기준 '개업 전문직' 통계

3위는 세무사…평균 사업소득 8200만원

개업 전문직에 한정한 사업소득 통계에서 회계사가 5년 연속 변호사를 앞선 것으로 나타났다.

14일 박성훈 국민의힘 의원실이 국세청으로부터 제출받은 '전문직 업종별 사업소득 신고현황'에 따르면 2024년 귀속 기준 회계사업 신고 인원은 1628명으로, 총 1992억원의 사업소득을 신고했다. 1인당 평균 사업소득은 1억2200만원이다. 회계사업은 최근 5년간 9개 전문 직종 가운데 1위를 유지했다. 다만 2023년 1억2400만원에서 2024년 1억2200만원으로 소폭 감소했다.

변호사업은 2위를 기록했다. 2024년 6954명이 총 7366억원을 신고해 1인당 평균 1억600만원을 나타냈다. 변호사업의 1인당 평균 사업소득은 2020년 1억900만원이었으나 2023년에는 9700만원으로 1억원 아래로 떨어지기도 했다가 2024년 다시 1억원을 웃돌았다.

개업 회계사 평균 사업소득이 변호사보다 높은 배경에는 업종별 개업 구조 차이가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 회계사는 대형 회계법인 소속 비중이 높고 개인 개업을 하더라도 일정 수준의 고객 기반과 수익 구조를 갖춘 뒤 독립하는 경우가 많다. 반면 변호사는 로스쿨 졸업 후 자격 취득 뒤 대형 로펌에 진입하지 못하면 곧바로 개업하는 사례도 적지 않아 초기 개업 변호사 집단이 평균을 낮추는 요인으로 작용하는 것으로 분석된다.

2024년 귀속 기준 3위는 세무사업으로 1만894명이 8958억원을 신고해 1인당 평균 사업소득은 8200만원으로 집계됐다. 변리사업은 1171명이 942억원을 신고해 1인당 평균 8000만원을 기록했다.

업종 간 편차도 컸다. 노무사업은 1인당 평균 2500만원, 건축사업 3000만원, 법무사업 3200만원, 감정평가사업 3900만원, 관세사업 6000만원 순으로 나타났다.

이번 통계는 2020~2024년 귀속 종합소득세 신고 자료를 바탕으로 집계한 것으로, 법인 소속 전문직의 급여는 포함되지 않는다.





