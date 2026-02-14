[르포] "물가 부담스럽지만"…설 대목 전통시장 환급행사에 '방긋'

설 연휴 첫날 양동시장 아침부터 북적

제수용품, 수산물 등 각종 먹거리 인기

최대 2만원 환급행사에 부담 덜어줘

간소화 제사 분위기에 일부 상인 울상

설 연휴 첫날인 14일 오전 광주 서구 양동시장이 손님들로 북적이고 있다. 민찬기 기자 AD 원본보기 아이콘

"부담스러운 물가에 그나마 환급행사라도 있으니 전통시장을 찾게 되네요. 올해는 물가가 안정됐으면 좋겠네요."

설 연휴 첫날인 14일 오전 광주 서구 양동시장.

이른 아침부터 설을 맞은 양동시장은 제수용품과 먹거리, 수산물, 반찬거리 등 각종 물품을 사기 위한 시민들로 발 디딜 틈 없이 북적였다. 주차장은 금세 가득 차 차들의 대기 줄이 이어졌고, 같이 온 일행들은 운전자에게 차를 맡기곤 먼저 장을 보러 하차하는 모습도 보였다. 시장 골목은 수많은 인파 속 상인들의 호객 소리와 손님들의 흥정이 뒤섞이면서 명절 대목의 활기가 넘쳤다.

이날은 양동시장을 포함해 남광주시장, 대인시장, 봉선시장 등 총 15개 전통시장에서 농축산물과 수산물 온누리상품권 환급행사를 진행한다는 소식에 인파가 더욱 몰렸다.

이날까지 전통시장에서 농축·수산물을 구매한 소비자는 영수증과 신분증을 지참해 시장 내 환급 부스를 방문하면 구매금액에 따라 온누리상품권(지류)으로 돌려받을 수 있다. 환급 기준은 ▲ 3만4,000원 이상 구매하면 1만원 ▲ 6만7,000원 이상 구매하면 2만원이다.

치솟는 장바구니 물가에 단물 같은 환급행사는 그나마 손님들의 부담을 덜어줬다. 수산시장에서도 손님들이 제철을 맞은 석화와 꼬막부터 홍어회, 조기, 병어 등 각종 수산물을 찾았다.

한 수산물 가게는 홍어를 사기 위해 손님들이 길게 줄을 섰고 상인들은 숙련된 솜씨로 홍어를 손질하며 구슬땀을 흘렸다. 수산물 가게를 운영하는 김 모 씨(66)는 "정부에서 온누리상품권 환급행사까지 해주니 손님들이 대형마트보다 전통시장을 더 많이 찾으시는 것 같다"며 "며칠 전 모 유튜버가 양동시장에서 홍어를 사서 맛있게 먹는 모습을 보여줬는데, 그 때문인지 홍어를 찾는 손님이 많아졌다"고 말했다.

물가 상승 탓에 좀 더 저렴한 생선을 구매하는 모습도 눈에 띄었다. 가족과 함께 장을 보러온 박정용(64)씨는 "오랜만에 명절이고 서울에서 자녀가 내려온다고 해서 조기를 사 먹으려 하는데, 가격이 부담돼 2㎏만 샀다"며 "비싸더라도 자식들이 오는데 뭐라도 많이 먹이고 싶은게 부모 마음인데, 올해는 조금이라도 물가가 안정되길 바란다"고 말했다.

바로 옆 전집에서도 '제수용품' 간판을 커다랗게 붙이곤 각종 전을 판매하고 있었다. 제수용품을 구하기 위해 전집을 찾은 김화연(38) 씨는 "요즘은 명절이면 음식 준비는 간소하게 하는 편이다"며 "가족들과 더 시간을 보내고 싶어서 완성된 제수용품을 구매하려고 한다"고 말했다.

환급행사 덕분인지 온누리상품권 환급소가 마련된 양동시장 옥상은 환급을 기다리는 시민들의 대기 줄이 계단까지 이어졌다. 환급을 기다리던 한 시민은 "아침 일찍 왔는데, 환급을 기다리는 줄이 너무 길어 30분째 기다리는 중"이라며 "그래도 명절마다 진행되는 환급행사 덕분에 부담이 줄어 전통시장을 찾게 된다"고 말했다.

다만, 모든 상인이 웃진 못했다. 간소화된 제사 분위기 탓에 그릇 등 제수용기를 판매하는 일부 상점은 매출이 예년 같지 못한 것. 제수용기를 판매하는 박모(68)씨는 "제사를 간소화하는 분위기라 새 그릇을 찾는 손님이 눈에 띄게 줄었다"며 "그릇은 한번 사면 오래 쓰고 또 중고로도 거래돼서 그런 듯하다. 바뀐 명절 분위기와 치솟는 물가 두 가지가 겹쳐 예년만 못하다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>