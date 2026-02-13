본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"연휴 앞, 예민하다더니"…'비혼·비출산' 언급까지 단속 나선 곳

박은서인턴기자

입력2026.02.13 18:29

수정2026.02.13 18:52

시계아이콘01분 07초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

中, 부정정서·AI 저품질글 집중 단속 발표
출생아 급감 현실에 '출산 불안' 콘텐츠 제재

중국 정부가 춘제(중국 설)를 앞두고 온라인 환경 정비에 나섰다. 부정적 정서 조장과 인공지능(AI)을 악용한 저품질 콘텐츠는 물론 비혼·비출산 등 반(反)결혼 성향 콘텐츠까지 규제 대상에 포함했다. 이 같은 움직임은 심화하는 중국의 인구 위기 현실을 반영한 조치로 풀이된다.


춘제(중국 설)를 앞두고 중국 허난성 정저우의 정저우동역에서 승객들이 이동하고 있는 모습. 신화통신연합뉴스

춘제(중국 설)를 앞두고 중국 허난성 정저우의 정저우동역에서 승객들이 이동하고 있는 모습. 신화통신연합뉴스

AD
원본보기 아이콘
'비혼·비출산'은 불량 가치관…성별 대립도 규제

12일 중국 인터넷 규제 당국인 중앙인터넷정보판공실은 이날부터 한달간 '청량(淸朗)·2026년 즐겁고 평온한 춘제 온라인 환경 조성' 특별 단속을 실시한다고 발표했다. 당국은 부정적 정서의 악의적 조장, AI 기반 저품질 콘텐츠 생산·유포, 허위 정보 확산, 불법 활동 유입 등을 집중 단속 대상으로 선정했다.

특히 중국 당국은 비혼·비출산을 선전하거나 반(反)결혼 성향을 부추기는 행위를 '불량 가치관'으로 규정하고 규제 대상에 포함하기로 했다. 남녀 갈등을 조장하거나 '결혼 공포', '출산 불안'을 과도하게 부각하는 콘텐츠 역시 단속 범위에 들어간다. 이와 함께 선물 비교 등을 내세워 과시적 소비를 유도하는 게시물, 온라인 팬덤 간 갈등을 부추기는 콘텐츠도 관리 대상으로 지정됐다.


당국은 주요 플랫폼에 전담 조직을 설치해 명절 기간 상시 점검을 강화하고, 첫 화면과 실시간 검색어, 추천 알고리즘, 댓글 등 핵심 영역에 대한 관리 책임을 한층 강화하겠다고 밝혔다.

中 출생아 800만 명선 붕괴… '인구 절벽' 현실화
기사 이해를 돕기 위한 이미지. 웨이보

기사 이해를 돕기 위한 이미지. 웨이보

원본보기 아이콘

한편 중국의 인구 감소는 일시적 현상이 아니라 구조적 위기라는 분석이 나온다. 중국 국가통계국이 지난달 19일 발표한 통계에 따르면, 지난해 중국의 출생아 수는 약 792만명으로 집계됐다. 이는 전년(954만명)보다 큰 폭으로 줄어든 수치다. 같은 기간 사망자는 약 1131만명으로 출생아 수를 크게 웃돌면서 자연 감소가 이어졌다. 그 결과 중국의 총인구는 약 14억명대로 감소해 4년 연속 줄어든 것으로 나타났다.


합계출산율도 빠르게 낮아지고 있다. 2023년 1.0명까지 떨어진 데 이어 지난해에는 0.97명 수준으로 내려가 1명 선마저 무너질 것으로 전망된다. 감소세가 이어질 경우 현재 세계 최저 수준인 대한민국(0.75명)에 근접할 수 있다는 관측도 제기된다.

이 같은 급격한 출산율 하락에 대응해 중국 정부는 각종 저출산 대책을 내놓고 있다. CNBC에 따르면 중국은 지난해 10월부터 공립 보육시설 이용료를 전면 면제했고, 올해 1월 1일부터는 만 3세 미만 자녀를 둔 가정에 연 3600위안(약 75만원)을 지급하는 정책도 시행 중이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 되겠네' 싸늘한 민심 "이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"커피 나오셨습니다" 예의 갖춘 말투…불편하실까요?

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

새로운 이슈 보기