삼성물산, 압구정4구역 위해 건축 거장 '노만 포스터'와 협업

부애리기자

입력2026.02.13 09:06

압구정4구역 항공사진. 삼성물산 제공

압구정4구역 항공사진. 삼성물산 제공

삼성물산이 압구정4구역 재건축을 위해 영국의 글로벌 유명 건축설계사 '포스터 앤드 파트너스'와 협업한다고 13일 밝혔다.


'포스터 앤드 파트너스'는 세계적 건축 거장인 노만 포스터가 이끄는 곳이다. 노만 포스터는 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상을 수상하는 등 전 세계에서 가장 영향력 있는 건축가 중 한 명으로 꼽힌다.

포스터 앤드 파트너스는 미국 캘리포니아 애플 파크를 비롯해 런던 시청사, 홍콩 HSBC 본사 등 세계 주요 도시의 상징적인 건축물을 설계했다.


삼성물산은 세계 최고 건축 설계사와의 파트너십으로 압구정4구역을 압구정 랜드마크 단지로 조성하겠다는 계획이다. 한강 조망과 채광 극대화 등 입지적 장점과 조합원 니즈를 반영한 단지 배치에도 중점을 둘 예정이다.


또한 단지 전체를 하나의 유기적인 공간으로 연결하는 커뮤니티 구조를 통해 입주민의 생활 동선과 주거 편의성을 최적화한 맞춤형 설계를 선보인다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 "압구정4구역은 압구정 재건축의 새로운 기준을 제시하는 프로젝트가 될 것"이라며 "지역의 독보적인 상징성에 걸맞은 최상의 미래 가치를 설계해 나갈 예정"이라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
