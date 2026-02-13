윤이나, 이틀 연속 4언더파…로즈 선두 질주

사우디 인터내셔널 2R 3타 차 공동 6위

최혜진, 박혜준, 고지원도 공동 6위 그룹

김민솔, 마다솜, 김민선 공동 18위 자리

윤이나가 우승 경쟁에 합류했다.

12일 사우디아라비아 리야드의 리야드 골프클럽(파72)에서 열린 레이디스유러피언투어(LET) 2026시즌 개막전 PIF 사우디 레이디스 인터내셔널(500만달러) 2라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 쓸어 담았다. 이틀 연속 4타를 줄인 윤이나는 공동 6위(8언더파 136타)로 올라섰다. 최혜진과 박혜준, 고지원도 이 그룹에 합류했다. 미미 로즈(잉글랜드)가 이틀 연속 선두(11언더파 133타)를 달렸다.

윤이나가 레이디스유러피언투어(LET) 2026시즌 개막전 PIF 사우디 레이디스 인터내셔널 2라운드에서 공동 6위로 올라섰다.

윤이나는 공동 13위에서 출발해 1번 홀(파4)과 2번 홀(파5) 연속 버디로 신바람을 냈다. 이어 5번 홀(파5)과 8번 홀(파3)에서 버디 2개를 추가하며 선두 추격에 나섰다. 이후 잔여 10개 홀에서 타수를 줄이지 못한 것은 아쉬웠다. 선두와는 3타 차, 역전 우승을 노려볼 수 있는 자리다.

한국은 김민솔과 마다솜, 김민선이 공동 18위(6언더파 138타)에 자리했다. 이동은과 유현조, 배소현 공동 26위(5언더파 139타), 홍정민과 이채은 공동 34위(4언더파 140타), 김시현 공동 43위(3언더파 141타), 방신실과 서교림이 공동 51위(2언더파 142타)다. 양희영과 이소미, 박보겸, 정윤지 등은 컷 탈락했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



