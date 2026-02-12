대구행복진흥원, 지역기업 취재 홍보 '워라벨 메신저' 모집…34살 이하 대구청년 대상

대구행복진흥원(이사장 배기철) 산하 대구일생활균형지원센터가 지역의 워라밸(Work-Life Balance) 문화를 확산하고 우수 기업을 알릴 청년탐방단 '워라밸 메신저'를 모집한다고 12일 밝혔다.

'워라밸 메신저'는 대구 거주 또는 재학·재직 중인 만 34세 이하 청년들이 가족친화경영을 실천하는 지역 기업을 직접 방문·취재해 홍보하는 청년 조직이다. 이들은 기업 대표 및 직원 인터뷰, 사업 현장 체험 등을 통해 숨은 '일하기 좋은 기업'을 발굴하고, 제작된 콘텐츠는 매거진 '밸런스'와 SNS 등을 통해 시민들에게 전달될 예정이다.

올해 모집 기간은 오는 3월 19일까지이며, 선발된 메신저를 위한 주요 혜택으로는 현직 기자의 실무 역량 강화 교육 및 상시 멘토링 제공, 소정의 활동비와 활동 명찰 지급, 우수 활동자 대상 대구시장 및 기관장 포상 등 청년들의 커리어에 실질적인 도움이 될 다양한 지원이 마련돼있다.

대구행복진흥원 배기철 이사장은 "청년들이 지역 기업을 직접 발굴하고 알리는 과정은 대구에 대한 긍정적인 인식을 확산시키는 중요한 계기가 될 것"이라며 "워라밸 메신저 활동이 청년들에게는 직무 역량을 높이는 의미 있는 경험이 되길 기대한다"고 밝혔다.





