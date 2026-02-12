본문 바로가기
“물가 잡고 상권 살리고”… 양산시, 전통시장서 현장 소통 캠페인

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.12 17:33

남부시장, 명절 물가 잡고 상생의 장 전개

경남 양산시는 다가오는 설 명절을 앞두고 12일 남부시장에서 '전통시장 이용 활성화와 물가안정 캠페인'을 성공적으로 진행했다.

전통시장 물가안정 캠페인. 양산시 제공

전통시장 물가안정 캠페인. 양산시 제공

이번 캠페인에는 양산시, 남부시장 번영회·상인회, 소비자 단체, 물가 모니터 요원 등 50여명이 참여해 시장을 찾은 시민들과 소통하며 활기찬 분위기를 조성했다.


아울러 시는 2월 2일부터 2월 18일까지 3주간 설 명절 물가안정 특별대책 기간을 지정해 ▲설 성수품 가격 동향 ▲가격표시제 이행 ▲원산지 표시 ▲식품위생 분야 등을 집중 점검 관리 중이다.

양산시 관계자는 "시민들이 고물가 시대에도 부담 없이 명절을 준비하고, 전통시장이 주는 정과 활기를 느끼며 뜻깊은 설을 맞이할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 전통시장의 경쟁력 강화를 위한 실무적인 지원책을 마련해 나가겠다"고 전했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr


