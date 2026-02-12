본문 바로가기
“상생은 밥상에서부터”… 새울원자력본부, 울주군 복지현장에 설 선물

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.12 17:20

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 12일 울주군 서생지역아동센터에서 설명절을 맞아 복지단체를 대상으로 지역 농산물 전달식을 가졌다.

울주군 복지단체에 설맞이 지역 농산물을 전달한 새울원자력본부.

울주군 복지단체에 설맞이 지역 농산물을 전달한 새울원자력본부.

새울본부는 이번 전달식에서 쌀 400포, 서생배 165상자를 준비해 울주군 관내 복지단체 33곳에 전달하고 남부권 지역아동센터 센터장들과 새해 인사를 나눴다.


이날 전달식에 참석한 소유섭 새울원자력본부장은 "설 명절을 맞아 전달한 지역농산물이 이웃들의 일상에 든든한 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지속적인 봉사와 나눔을 통해 지역사회와 함께하겠다"라고 말했다.

새울원자력본부는 매년 명절마다 복지단체에 지역 농산물을 전달해왔으며 경로식당 무료급식 봉사 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회 복지 향상에 기여하고 있다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
