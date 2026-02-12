본문 바로가기
'어선 감척 지원금' 현실화…해수부 "연근해어업 구조개선 촉진"

세종=주상돈기자

입력2026.02.12 16:58

12일 국회 본회의서 '연근해어업법' 개정안 통과
폐업지원금 산정 어려운 경우도 기준액 지급
'항만안전특별법' 등도 국회 문턱 넘어

어획량 감소로 폐업지원금 산정이 어려운 경우에도 법령상 기준액으로 지급할 수 있는 법적 근거가 마련됐다. 정부는 이번 법 개정으로 연근해어업 구조개선이 촉진될 것으로 기대하고 있다.


해양수산부는 이같은 내용을 골자로 한 '연근해어업의 구조개선 및 지원에 관한 법률'이 12일 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다.

아시아경제DB

아시아경제DB

이번 연근해어업 개정안에는 연근해어선 감척으로 어업인이 지급받는 폐업지원금이 해양수산부령으로 정하는 기준액에 미달하는 경우 그 차액을 지급할 수 있는 근거를 담았다. 현재는 평년수익액의 3년분 등을 산정해 감척 폐업지원금을 결정하고 있다. 하지만 최근 기후변화 등으로 어획량이 지속 감소함에 따라 폐업지원금이 줄어들어 이에 대한 어업인들의 개선 요구가 있었다. 이번 법 개정을 통해 어획량 감소로 폐업지원금 산정이 어려운 경우라도 법령상 기준액으로 지급할 수 있게 돼 어업구조 개선과 지속가능한 수산자원 관리에 기여하게 될 것으로 해수부는 기대하고 있다.


항만안전특별법 개정안도 통과됐다. 이 개정안은 항만안전 중장기계획 수립과 안전사고 실태조사·정보공개 요청 근거 등 체계적이고 일관된 항만안전 정책 추진을 위한 제도적 기반을 담고 있다. 특히 그동안 항만에서 중대재해 발생 시 항만운송사업자 등은 산업안전보건법에 따라 고용노동부에는 보고할 의무가 있지만, 해수부에는 보고할 의무가 없어 즉시 대응에 한계가 있었다. 이번 법 개정으로 해수부와 노동부 간 항만 중대재해 발생에 관한 정보 공유체계를 마련해 긴급 조치와 사후 수습 등 해양수산부의 항만안전관리 적시성과 실효성이 크게 높아질 것으로 보인다.


아울러 전자문서를 통해 어선원보험료 등의 납부 고지·독촉 등을 할 수 있도록 개선하고, 어선원이 사고 등으로 인해 행방불명된 지 1개월이 지나는 등 사망으로 추정되는 경우 장례비의 일부를 선지급할 수 있도록 하는 내용의 어선원 및 어선 재해보상보험법 일부개정법률안'도 함께 통과됐다.

김성범 해수부 차관은 "이번 감척 폐업지원금 현실화를 통해 연근해어업 경쟁력 강화를 위한 구조개선을 가속하겠다"며 "감척 폐업지원금 기준액 설정 등 이번 본회의를 통과한 개정법률안들의 하위법령을 정비하고 법령을 시행하는 과정에서 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
