본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

SH, 조직·업무 변혁 이끈 '퍼스트 펭귄' 직원 시상…수평 소통 확산

이정윤기자

입력2026.02.12 13:25

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
SH, 조직·업무 변혁 이끈 '퍼스트 펭귄' 직원 시상…수평 소통 확산
AD
원본보기 아이콘

서울주택도시개발공사(SH)는 '퍼스트 펭귄' 우수 직원 시상과 '리버스 멘토링' 운영을 통해 수평적 소통 확산 및 조직 문화 혁신을 추진한다고 12일 밝혔다.


퍼스트 펭귄은 조직 문화·업무 혁신을 위해 새로운 도전에 앞장선 직원을 발굴·포상하는 제도다. 기존 관행에 안주하지 않고 변화를 시도한 우수 사례를 조직 전반으로 확산하기 위해 마련됐다.

입주민 소통 강화 체계 구축, 난제 사업 모델 혁신을 통한 문제 해결, 재정 운영 현황의 투명한 공유, 보상 대상자 맞춤형 정보 제공 서비스 구축 등 4건이' 퍼스트 펭귄 우수 사례로 선정됐다.


아울러 SH는 세대 간 인식 차이를 좁히고 상호 이해를 높이기 위해 저연차 직원을 멘토로, 고연차 직원을 멘티로 하는 리버스 멘토링 프로그램을 운영했다.


저·고연차 직원 16명이 참여해 실무형 인공지능(AI) 학습, 캡컷(CapCut) 영상 편집 교육 등 업무 연계 활동과 스쿠버다이빙, 민화 그리기 등 공동 체험 활동을 병행하며 세대 간 소통과 이해를 높였다.

황상하 SH 사장은 "작은 도전이 조직 전체의 변화를 이끄는 출발점이 된다"며 "앞으로도 자발적인 혁신과 상호 존중을 바탕으로 임직원이 함께 성장하는 조직 문화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다 "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가까운데 설 명절에 갔다 오자"한국인 관광객 50% '이 나라' 간다

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

"1000억 건국펀드로 尹 중심 제2국가 만들자"…전한길 황당 주장

"네 인생은 가짜야" 홍진경 모녀가 쏘아 올린 '디지털 성형' 논란

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다

새로운 이슈 보기