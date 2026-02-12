더 시에나 라이프, 박성현 재기 돕는다

프리미엄 골프 의류 후원 계약

박인비, 유현주 이어 신규 영입

박성현 올해 엡손 투어 출전 예정

프리미엄 골프 의류 더 시에나 라이프가 '남달라' 박성현을 후원한다.

11일 경기도 광주시 더 시에나 서울 컨트리클럽에서 후원 조인식을 개최했다. 박성현은 "평소 골프 의류를 선택할 때 퍼포먼스와 스타일의 조화를 가장 중요하게 생각한다"며 "앞으로 새로운 시즌에 의미 있는 동행이 될 것 같다"고 말했다. 더 시에나 라이프는 박인비, 유현주가 앰배서더를 맡고 있는 골프 어패럴 브랜드다.

신동휴 더 시에나 그룹 회장과 박성현이 후원 조인식에서 기념 촬영을 하고 있다. 더 시에나 그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

박성현은 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 10승, 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 7승을 기록한 전 세계랭킹 1위다. 어깨 부상 등으로 LPGA 투어 시드를 잃었다. 올해는 LPGA 2부 투어인 엡손 투어에서 재도약의 발판을 마련할 계획이다.

더 시에나 라이프 측은 "박성현의 성실하고 진중한 이미지가 프리미엄 라이프스타일 골프 웨어의 품격을 더욱 높여줄 것이라고 기대하고 있다"며 "독보적인 팬덤을 이끌고 있는 스타 플레이어와 함께 브랜드 가치와 스토리를 더욱 의미 있게 전달하겠다"고 밝혔다.

더 시에나 라이프는 고급 소재와 절제된 실루엣을 기반으로 일상과 필드를 넘나드는 골프 룩을 제안한다. 새롭게 론칭한 2026 SS 컬렉션은 더 시에나 라이프 오프라인 매장 더 시에나 라운지 청담, 신세계백화점 센텀시티점, 더 신라 호텔 서울점, 더 시에나 리조트 제주, 더 시에나 제주 컨트리클럽, 더 시에나 벨루토 컨트리클럽, 더 시에나 서울 컨트리클럽에서 만날 수 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>