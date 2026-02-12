서울 외국인 주택거래 절반 뚝…강남3구·용산은 65% 급감[부동산AtoZ]

작년 서울 9~12월 51% 감소

서초구 88% 줄어 감소폭 최대

서울 남산에서 바라본 서초·용산 일대 아파트 단지 모습. 연합뉴스

지난해 서울 등 수도권 일대를 외국인 토지거래허가구역으로 지정하면서 외국인 주택 매수가 대폭 줄어든 것으로 나타났다. 그간 실거주보다는 투자 수요가 적지 않았다는 의미로 풀이된다. 강남3구 등 고가 주택이 몰린 지역에선 미국인 감소 폭이 두드러진다.

국토교통부가 12일 내놓은 외국인 주택거래량 분석 결과를 보면 지난해 9~12월 서울 내 외국인 주택 거래량은 243건으로 앞서 1년 전 같은 기간(496건)과 비교해 51% 줄어든 것으로 집계됐다. 경기도에서는 30%, 인천은 33% 감소했다.

앞서 정부는 지난해 8월 26일부터 1년간 외국인 주택 거래를 대상으로 수도권 주요 지역을 토지거래허가구역으로 지정했다. 서울 아파트의 경우 기존 투기과열지구 및 조정대상지역인 강남 3구와 용산구에서 거래량이 65% 급감했다. 특히 서초구는 92건에서 11건으로 88% 줄어 25개 자치구 중 가장 큰 감소 폭을 기록했다. 경기도에서는 부천이 51%(208건→102건)로 감소 폭이 가장 컸고, 인천에서는 서구가 46%(50건→27건) 줄었다.

가격대가 높을수록 거래 감소세가 뚜렷했다. 12억원을 초과하는 고가 주택 거래는 53%(206건→96건) 감소했으나 12억원 이하 주택 거래는 33% 줄어드는 데 그쳤다.

국적별로는 중국인 거래가 32%(1554건→1053건), 미국인 거래가 45%(377건→208건) 각각 줄었다. 미국인의 경우 거래 주택 중 48%가 6억원 초과 물건이었던 반면, 중국인은 10%에 그쳐 미국인이 상대적으로 고가 주택에 집중했던 것으로 분석된다.

김이탁 국토부 제1차관은 "외국인 주택 거래량 감소는 시장 과열을 유발하던 수요가 줄고 있다는 신호"라며 "실거주 의무 이행을 실효성 있게 점검하고 실수요 중심의 부동산 거래시장 질서를 확립하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



