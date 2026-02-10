김천시, 암환자·희귀질환자 의료비 지원 사업

암과 희귀질환은 지속적인 치료와 검사가 필요

환자와 가족들의 심리적·경제적 부담 덜어

경북 김천시는 암과 희귀질환으로 투병 중인 저소득층 시민들을 위해 「암 환자·희귀질환자 의료비 지원사업」을 연중 상시 운영하며 시민 건강 증진에 앞장서고 있다.

「암 환자 의료비 지원사업」은 치료비 부담이 큰 환자들을 위해 경제적 부담을 완화하고자 운영되고 있다.

성인 암 환자의 경우 의료급여수급권자, 차상위 본인 부담경감 대상자에게 연간 최대 300만 원을 3년 연속 지원하며, 김천시 자체 사업으로 건강보험료 하위 50% 납부자에 대해 최초 1회 100만 원을 지원하고 있다.

소아암 환자(18세 미만)의 경우 의료급여수급권자, 차상위 본인 부담경감 대상자는 물론 소득 및 재산 기준을 충족하는 건강보험가입자까지 포함하여 연간 최대 3000만 원을 3년 연속 지원받을 수 있다.

「희귀질환 의료비 지원 사업」은 올해 75개 질환을 추가하여 총 1413개 질환에 대해 혜택을 제공하며, 소득재산 기준을 일부 완화하여 수혜 대상을 더욱 확대했다.

지원 자격은 국민건강보험공단 산정 특례에 등록된 자로서, 의료급여 수급권자, 차상위 본인 부담경감 대상자, 소득·재산 기준을 충족하는 건강보험 가입자이어야 한다.

시는 해당 사업을 통해 요양급여 본인부담금뿐만 아니라 질환에 따라 병간호비, 보장구 구입비, 기침유발기 대여료, 특수식이 구입비 등 폭넓게 지원하고 있다.

「암 환자·희귀질환자 의료비 지원사업」 신청을 원할 시 진단서 등 지원 내용에 따른 구비서류를 갖춰 김천시 보건소 건강증진과로 방문 신청하면 된다.

의료비는 신청인의 소득수준과 질환 종류에 따라 검토 후 지원될 예정이다. 자세한 사항은 김천시 보건소 건강증진과 만성병 관리팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

김천시 보건소 손중일 건강증진과장은 "암과 희귀질환은 지속적인 치료와 검사가 필요하므로 환자와 가족들의 심리적·경제적 부담을 더는 것이 중요하다. 따라서, 원활하고 폭넓은 의료비 지원을 통해 대상자들이 치료 및 회복에 전념할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다."고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



