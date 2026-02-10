본문 바로가기
해남서 SUV 돌담 들이받고 추락…50대 운전자 숨져

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.10 12:40

3m 아래 논으로 전도돼
경찰, CCTV 등 경위 조사

해남서 SUV 돌담 들이받고 추락…50대 운전자 숨져
전남 해남의 한 해안도로를 달리던 SUV가 도로변 담벼락을 들이받고 논으로 추락해 50대 운전자가 숨졌다.


10일 해남경찰서에 따르면 전날 오후 12시 41분께 해남군 화원면의 한 해안도로에서 A씨(50대)가 몰던 팰리세이드 차량이 도로 우측에 있는 사무실 돌담을 정면으로 들이받았다.

이 사고 여파로 차량이 담벼락 너머 약 3m 아래 논으로 추락해 전도됐다.


운전자 A씨는 사고 직후 현장에서 숨진 것으로 전해졌다.


조사 결과 사고가 발생한 지점은 급커브길이나 급경사 내리막길은 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 차량 블랙박스와 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
