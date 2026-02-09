본문 바로가기
가평군서 군헬기 추락…2명 의식불명 상태

이한나기자

입력2026.02.09 12:27

소형무장헬기(LAH)가 시험비행 하고 있다. 기사 내용과 무관. 강진형 기자

소형무장헬기(LAH)가 시험비행 하고 있다. 기사 내용과 무관. 강진형 기자

9일 오전 11시 4분께 경기 가평군 조종면 현리 신하교 인근에 군헬기가 추락했다.


국방부에 따르면 이 사고로 헬기 조종사와 부조종사를 포함한 탑승자 2명이 크게 다쳐 의식불명 상태다. 이들 부상자는 인근 병원으로 각각 후송 중인 것으로 알려졌다.

사고 헬기는 육군 소속 코브라 ah-1s, 소속부대는 15항공단 예하대대인 것으로 알려졌다. 탑승자 계급은 두명 모두 준위로 비행 교육훈련을 위해 해당 헬기를 사용했던 것으로 확인됐다. 군 관계자는 "9시 45분 이륙해서 현재 11시 4분 추락된 것으로 보고 있다"고 전했다.


현재 소방당국은 군과 함께 탑승자 구조 작업을 벌이고 있다. 군 관계자는 "세부 인명피해와 사고원인 등은 조사 중"이라고 밝혔다.




이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
