가평군서 군헬기 추락…2명 의식불명 상태

9일 오전 11시 4분께 경기 가평군 조종면 현리 신하교 인근에 군헬기가 추락했다.

국방부에 따르면 이 사고로 헬기 조종사와 부조종사를 포함한 탑승자 2명이 크게 다쳐 의식불명 상태다. 이들 부상자는 인근 병원으로 각각 후송 중인 것으로 알려졌다.

사고 헬기는 육군 소속 코브라 ah-1s, 소속부대는 15항공단 예하대대인 것으로 알려졌다. 탑승자 계급은 두명 모두 준위로 비행 교육훈련을 위해 해당 헬기를 사용했던 것으로 확인됐다. 군 관계자는 "9시 45분 이륙해서 현재 11시 4분 추락된 것으로 보고 있다"고 전했다.

현재 소방당국은 군과 함께 탑승자 구조 작업을 벌이고 있다. 군 관계자는 "세부 인명피해와 사고원인 등은 조사 중"이라고 밝혔다.





