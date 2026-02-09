본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

거래소 "감사의견 비적정 등 결산 관련 상장폐지 소폭 증가"

이창환기자

입력2026.02.09 12:00

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
서울 여의도 한국거래소. 사진=강진형 기자aymsdream@

서울 여의도 한국거래소. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD
원본보기 아이콘

지난해 감사의견 비적정 등 결산과 관련해서 상장 폐지된 상장사들이 증가한 것으로 나타났다.


9일 한국거래소에 따르면 지난해 전체 상장폐지 기업 73개 중에서 결산과 관련해 상장 폐지된 기업은 7곳으로 비중은 9.6%였다. 2024년에 기록한 7.3%에 비해 소폭 상승했다.

최근 5년간 상장 폐지된 기업 254사 중에서 결산과 관련해 상장 폐지된 기업은 총 40개로 15.7%를 차지했다.


결산 관련 상장폐지 사유 중에서는 '감사의견 비적정'이 가장 큰 비중을 차지(37사, 92.5%)했으며 그 외로는 '사업보고서 미제출' 사유(3사, 7.5%)가 있었다.


한편 거래소는 12월 결산 법인의 2025사업연도 결산기가 도래함에 따라 시장참가자에게 결산 관련 유의사항을 안내했다고 설명했다.

거래소는 감사보고서가 투자 판단에 중요 정보를 포함하고 시장조치를 수반할 수 있으므로 보고서 수령 즉시 이를 공시해야 한다고 강조했다.


특히 주주총회 1주 전까지 주주에게 감사보고서·사업보고서를 제공해야 하고, 이는 거래소 및 금융위원회(금감원) 제출(공시)로 갈음할 수 있다.


투자자들은 결산 시기에 투자 관련 중요 공시가 집중되고 상장폐지 등 중요한 시장 조치가 수반돼 예상치 못한 투자 손실이 발생할 수 있으므로 유의해야 한다고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'세계 최강' 韓 쇼트트랙 10일 혼성계주 첫 출격

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

하나둘 늘어나는 매물 나온다…조금씩 낮아지는 호가

"美 증시 이번주 330억달러 매물 폭탄" 골드만삭스 경고

새로운 이슈 보기