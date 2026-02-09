본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'두쫀쿠의 나라' 한국, 6명 중 1명 '당 과잉섭취'…어린이는 더 심각했다

박은서인턴기자

입력2026.02.09 08:37

수정2026.02.09 08:46

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당 과잉 섭취자 16.9%…1~9세는 26.7%
음료·차류가 주원인…과일·빙과·과자류 뒤이어

이재명 대통령이 설탕부담금 도입을 제안한 가운데 우리 국민 가운데 당을 과잉 섭취하는 비율이 최근 수년간 다시 증가세를 보인 것으로 나타났다. 특히 어린이와 청소년, 청년층에서 상대적으로 높은 과잉 섭취 비율이 확인되면서 당류 소비를 줄이기 위한 정책적 대응 필요성이 다시 부각되고 있다.

기사 이해를 돕기 위한 설탕 이미지. 연합뉴스

기사 이해를 돕기 위한 설탕 이미지. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

9일 질병관리청이 국민건강영양조사를 활용해 분석한 당 섭취 현황에 따르면 우리 국민의 총 당 섭취량은 2023년 기준 59.8g으로 집계됐다. 2020년(58.7g)과 비교하면 소폭 늘어난 수치다.


총 당 섭취량은 2016년 67.9g과 비교하면 유의미하게 감소했지만 2020~2022년 3년 연속 58g대를 유지하다가 2023년에 다시 증가세로 돌아섰다.

총 에너지 섭취량 가운데 당을 통해 섭취한 에너지 비율이 20%를 넘는 '당 과잉 섭취자' 분율은 2023년 16.9%로 조사됐다. 국민 약 6명 중 1명이 당을 과도하게 섭취하고 있는 셈이다.


연령대별로 보면 '어린이'에서 당 과잉 섭취 문제가 두드러졌다. 1~9세의 당 과잉 섭취자 분율은 26.7%로 전 연령대 가운데 가장 높았다. 당 과잉 섭취자 분율이 20%를 넘는 연령대 역시 1~9세가 유일했다. 이어 10~18세가 17.4%, 19~29세가 17.0%로 나타나 어린이·청소년과 청년층에서 당 과잉 섭취 비율이 상대적으로 높았다. 성별로는 여성이 21.0%로 남성(12.9%)보다 당 과잉 섭취자 비율이 높았다.


총 당 섭취량의 주요 급원은 음료·차류가 가장 많았고 이어 과일류, 유제품·빙과류, 빵·과자류 순으로 나타났다.

당 과잉 섭취자는 그렇지 않은 사람보다 음료류와 과일류를 3배 이상 더 섭취하는 것으로 조사됐다. 과일류 섭취량은 당 과잉 섭취자가 33.5g이었던 반면 비과잉 섭취자는 8.64g에 그쳤다. 음료·차류 역시 과잉 섭취자는 30.4g, 비과잉 섭취자는 10.94g으로 큰 차이를 보였다.


질병청은 "과거보다 국민의 총 당 섭취량이 다소 감소한 점은 긍정적이지만 첨가당 함량이 높은 음료류와 빙과류를 통한 당 섭취는 여전히 많다"며 "당 섭취를 줄이기 위한 정책적·환경적 노력이 계속 필요하다"고 밝혔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태

홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"

이언주 "조국, 본인 당 일이나 신경 쓰길…뭐가 급해서 날짜까지 정하며 압박하나"

"엔비디아 알파마요, 자율주행 생태계 주도…종속 우려는 과제"

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기