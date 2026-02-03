민주당 순천시장 경선, 판도 흔들리나

경찰, 서동욱 도의원 '선거법 위반' 검찰송치

경선판 흔들…민주당 공천룰과 '감점 변수'

'출렁임'의 방향 어디로…경선 '검증의 시간'으로

민주당 순천시장 당내 경선을 앞둔 가운데, 서동욱 전남도의원이 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 의해 검찰에 송치되면서 경선 구도에 상당한 파장이 예상된다.

순천경찰서 전경.

아직 사법적 판단은 남아 있으나, 공천 심사·경선 국면에서는 '법적 결론 이전의 정치적 변수'로 작동할 수 있다는 점에서 시민들의 관심 및 경쟁 후보들의 움직임이 예의 주시되고 있다.

이번 사안의 핵심은 '타이밍'이다. 민주당 경선이 본격화되는 시점에서 불거진 검찰 송치는, 당 공천 심사 과정에서 후보 검증의 기준과 원칙을 재점화시키는 방아쇠로 작용할 소지가 있다.

민주당은 최근 지방선거 공천과 관련해 도덕성·법적 리스크에 대한 엄격한 검증을 예고해 왔다. 이런 흐름 속에서 유력 시장 후보가 사법 절차가 진행 중이어서 민주당 순천시장 후보 경선에 상당한 변수로 작용할 가능성이 크다.

다만, 이번 송치는 유죄 확정이 아니라 수사기관의 판단 단계라는 점에서 무죄 추정의 원칙은 존중돼야 한다. 그럼에도 경선 국면에서 이 사안이 주목받는 이유는 민주당 공천룰이 '본선 경쟁력'과 함께 '리스크 관리'를 중시하기 때문이다.

부적격·감점 여부는 최종 판단 사항이지만, 면접·정성평가 단계에서 '설명 책임'이 커지는 것은 불가피하다.

특히 다자 경선 구도에서는 특정 후보의 리스크가 부각될수록 표가 한곳으로 쏠리기보다 분산되거나, '상대적 안정성'을 가진 후보로 이동하는 경향이 나타난다. 이는 곧 판세의 미세한 이동이 결과를 좌우할 수 있음을 의미한다.

이러한 과정에서 행정 경험·본선 경쟁력·리스크관리 능력이 동시에 비교 대상이 될 가능성이 높다. 경선 참여자들 사이에서도 "누가 덜 위험한가"가 아니라 "누가 이 국면을 안정적으로 관리할 수 있는가"라는 질문이 부상할 수 있다.

이번 서동욱 후보의 검찰 송치로 허석 전 순천시장의 전략적 위치도 재조명된다. 허 전 시장 역시 과거 사법적 논란을 겪은 바 있으나, 확정판결 이후 공개적 설명과 정리 과정을 거쳤다는 점에서 '관리된 리스크'로 인식되는 측면이 있다.

정치권 안팎에서는 "이번 변수로 경선의 초점이 '인물 경쟁'에서 '검증과 안정성'으로 이동할 경우, 허 전 시장에게 상대적 기회가 될 수 있다"는 분석도 나온다.

무엇보다 중요한 것은, 경선이 '의혹 경쟁'으로 흐르기보다 정책과 비전, 본선 경쟁력에 대한 토론으로 수렴되는 것이다. 이는 유권자의 판단권을 온전히 보장하기 위한 최소한의 조건이기 때문이다.

본격적인 경선 시작 국면에서 이번 변수는 순천의 미래를 선택하는 기준이 무엇이어야 하는지를 시민들에게 다시 묻고 있다.





호남취재본부 이경환 기자



