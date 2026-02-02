<국장급 전보>
▲가덕도신공항건립추진단장 김태오(3일자)
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"여보, 지금 팔래? 아니 팔지 말래" 하루 만에 천... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사] 국토교통부
2026년 02월 02일(월)
<국장급 전보>
▲가덕도신공항건립추진단장 김태오(3일자)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'
"여보, 지금 팔래? 아니 팔지 말래" 하루 만에 천당·지옥…요동친 금·은
"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K로봇 부품[로봇 부품전쟁]①
"우리는 국산 안 쓰죠" 청담·한남 신축 '발칵'…독일산 선호하는 이유가
"이런 사람은 쓰지 마세요"…의사가 경고한 비데 사용습관
로또 1등 누적 1만명 넘었는데…당첨금으로 '인생역전' 못해
"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란
"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승