<과장급 전보>
▲공간정보진흥과장 조숙현(3일자)
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스
[인사] 국토교통부
2026년 02월 02일(월)
